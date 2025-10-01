Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Певицата Диона отрече и потвърди слух
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:40Коментари (1)14
©
Певицата Диона се носи на крилете на любовта, а човекът до нея не е свързан с музикалния бизнес. 

"Той е в съвсем различен сектор – мебелния бранш. Занимава се с дивани, матраци, мебели и така нататък“, споделя пред "Телеграф“ тя.

"Бях на едно събитие, където пях, и той беше там. Запознахме се, известно време комуникацията беше чисто приятелска и с времето прерасна в нещо повече“, разказва Диона. Тя признава, че в началото е била резервирана и е искала да се увери, че може да се довери. 

"Исках просто да видя, че самият човек е… как да го кажа… читав. В този ми период ми беше трудно да допускам нови хора. Но той показа, че е до мен“.

Добавя, че партньорът ѝ често пътува заради работата си и двамата споделят любов към пътешествията. Диона припомня, че в кариерата и личния си живот е преминала през множество трудности, които са се отразили не само на професионалния, но и на личния ѝ път. 

"Знаете през какви неща преминах. Имах нужда някой да застане до мен и да ми вдъхне кураж, да ми вдъхне надежда. И това момче със сигурност беше с мен през цялото време“, признава певицата, която е категорична, че се чувства истински влюбена и щастлива.

В последните дни певицата отново попадна в медийния водовъртеж след появата на публикации, в които се твърди, че е поискала 50 хиляди лева от общински съветник за видеоклип. Слуховете бързо се разпространиха онлайн, но самата изпълнителка категорично ги отрече. 

"Ясно се вижда, че е направено с изкуствен интелект – и чатовете, и снимките. Не знам дори дали има смисъл да го коментирам. То просто е… долна лъжа“, сподели тя. Въпреки клюките и атаките в публичното пространство Диона е категорична, че този път няма да позволи на жълтата преса да помрачи личното ѝ щастие. 

"Просто вече искам да знаят хората, че съм щастлива, че обичам и че се чувствам добре“, казва певицата, пред "Телеграф".

Още по темата: общо новини по темата: 814
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/136 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Кабинетът "Желязков"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Икономическа криза
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: