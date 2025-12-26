ЗАРЕЖДАНЕ...
Певецът Константин: Платил съм си вече цената
Той коментира и заснемането на видеото със сина на Тони Стораро - Емрах, при което двамата нарушиха закона за движение по пътищата, след като си спретнаха гонка на Околовръстното на София. Впоследствие книжките им бяха отнети.
"Човек не е късно да стане за резил, платил съм си вече цената", признава изпълнителят. Той обясни, че е платил глобата, но три месеца вече не може да си кара колата.
"Сега почвам да се разгръщам, сега почвам да показвам тепърва какво мога сега мина така в майтапи, в участия в концерти...", казва още Коцето. А Мон Дьо описа разговора им така:
Познаваме го като веселяка на републиката. Въпросът е - това образ ли е, или диагноза на едно време. Константин е дете на социализма, израснало с амбицията да бъде шампион по лека атлетика. 90-те обаче имат други планове - превръщат го в част от нощния живот, в талисман на главните герои на онези години, в глас на едно поколение, което живееше бързо и шумно. Той оцеля в музиката, без да влиза в интригите на попфолка, но не успя – и може би не искаше - да се опази от публичните скандали.
Последният, с Емрах, само затвърди усещането, че около него винаги има адреналин, скорост и риск. Сега, когато влиза в ново десетилетие от живота си, Константин не бяга от биографията си. През 2026-а ще отбележи своите 50 с концерт – не като юбилей, а като жест към живота, който е живял докрай. Това е разговор за образа и човека зад него. И за това защо Константин остава – какъвто и да е шумът около него – веселякът на републиката.
Последният разговор за годината. Тази неделя в 9.20 по NOVA, а пълната версия на интервюто в YouTube канала ми "Мон Дьо: Храмът на историите" от 10.15 часа, написа Мон Дьо.
