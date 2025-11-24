ЗАРЕЖДАНЕ...
Петя Дикова към баща си: Готов ли си да живееш за мен? Отиди, моля те, на преглед
В емоционалния си текст Петя се обръща към Сашо Диков с молба, която е едновременно лична и с обществена значимост – да се погрижи за здравето си, за да бъде още дълго време до своето семейство.
"Готов ли си да живееш за мен?“
В писмото си тя пише:
"Мили тате,
сигурно като всеки родител си готов да умреш за мен, но готов ли си да живееш за мен?“
Тя моли баща си да отиде на профилактичен преглед, за да могат да имат повече време заедно – да споделят разговори, съвети, смях и семейни моменти, които изграждат връзката им.
"Моля те, върви на преглед, за да имаме повече време заедно – за да мога да виждам ‘Tati calling’, за да мога да искам съвет… Искам да си здрав, за да помниш и разказваш какво е било преди нас…“
Дикова припомня, че нейният дядо – Ангел – е починал от рак, когато брат ѝ е бил само на 4 години. Сега нейният собствен син е на същата възраст, а тя иска той да помни дядо си.
"Направи го за мен или за него.“
С много нежност и откровеност Петя моли баща си за необичаен, но най-ценен подарък:
"Тате, ние с теб никога не сме били много добри в подаръците, но тази Коледа те моля да ми подариш това изследване… Подари ми това време, за да имаме повече време заедно.“
