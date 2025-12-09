ЗАРЕЖДАНЕ...
Петър от "Ергенът": Няма време
Една от най-убедителните двойки в последните епизоди на шоуто беше Кристина и Петър. И двамата, макар и много различни един от друг, изглеждаха някак сплотени и в разбирателство. Петър определено успя да разтопи леда в душата на Криси и приключението им в предаването завърши с годеж.
Имаше красиви признания между тях, целувки, чу се и "обичам те". Но уви - още от няколко седмици насам в онлайн пространството се завъртя слухът, че двамата не са заедно. Говореше се, че Кристина е с Виктор. Което автоматично означава, че връзката му с Дениз също е приключила. Тя показа на стори, че гледа финала на шоуто в женска компания, което сякаш е в подкрепа на информацията, че с любовните им отношения е свършено.
Друг любопитен детайл е публикацията на Петър в минутите след края на последния епизод. Той сподели галерия от снимки в Инстаграм с кратко, озадачаващо послание. Което по-скоро подсказва, че е изпитал огорчение след предаването. Ето какво гласи публикацията му:
"Бях на едно особено интересно място. Благодаря за възможността. Най-доброто тепърва предстои. Обичайте навреме. След време. Няма време."
