Петър Димитров, организатор на A to JazZ: Обичаме всяка тревичка в Южен парк 2

© Фокус Целта е абсолютно да елиминираме еднократната пластмаса до 2024-та година. Такова намерение изрази Петър Димитров, директор и организатор на един от най-големите музикални фестивали у нас - A to JazZ. В интервю за “Денят на Фокус" по радио “Фокус", той сподели зелените амбиции за най-новото издание на музикалното събитие.



От 2017-та насам, програмата включва мини-конференцията A to Jazz Talks, предназначена за професионалисти в бранша. Тазгодишният форум за първа година ще събере български фестивални организатори с модула “Екология на музикалните фестивали", обсъждайки аспекти като устойчива фестивална екосистема и фестивален отпечатък.



Лектори на зеления модул ще бъдат Линеа Свенсон (Greener Events), Ника Милунович (MetalDays Festival) и Бенджамин Сас (Meadows in the Mountains Festival). Ще бъдат обсъждани теми като “Фестивал с нулев отпадък - мечтата на " и “Как да направим устойчиво музикално събитие".



“В последните три години усилено работим в разработването на модели за разделно събиране на отпадъци и кръгова икономика", заяви Димитров. За първи път фестът ще последва добрия пример на големи световни фестивали, като предостави на зрителите чаши за многократна употреба. “Оставяш депозит, имаш жетонче, връщаш жетончето с чашата и си взимаш парите."



Както и в предишните години, организаторите обещават чистота и грижа към фестивалната локация. “Обичаме всяка тревичка в Южен парк 2. Ние сме много вдъхновени и мотивирани да оставяме чисто след себе си и да облагородяваме парка всяка следваща година, засаждайки дори по едно дръвче."