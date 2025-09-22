Новини
Пет трика, които завинаги ще променят начина, по който нанасяте грим на очите
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:17
Очите са огледало на лицето ни и начинът, по който ги гримираме, е много важен за цялостния резултат от грима. Визията на очите, която избираме да постигнем, може да окаже голямо влияние, тъй като може да успокои или "повдигне“ крайния резултат. Например, опушен вид на очите може да превърне един обикновен грим в по-вечерен вид, докато нарисуваните очи само с малко спирала са идеалният избор за визия, подходяща за деня.

Въпреки това е много лесно гримът за очи да не изглежда добре, ако не се използват правилните техники и продукти. По-долу ще намерите някои основни съвети, които ще преобразят очите ви и начина, по който ги нанасяте, веднъж завинаги:

1. Започнете с мек молив

Най-доброто начало за всеки външен вид е меката очна линия. Тя е идеална за начало, тъй като може да осигури голяма гъвкавост при нанасяне и смесване, без да е агресивна за очите. След като имате това като основа, можете да продължите, като нанесете течна или гел очна линия, за да постигнете по-интензивен и по-дълготрайен резултат.

2. Важно е откъде започвате

Ако искате мек, фин ефект, започнете линията от вътрешния ъгъл на окото. Като държите очната линия по линията на миглите, ще създадете малко и елегантно "крилце“ във външния ъгъл, тъй като по този начин формата се движи естествено. Ако, напротив, искате по-интензивен ефект, избягвайте да рисувате линията от вътрешния ъгъл до края, просто оформете крило във външния ъгъл – по този начин очната линия обикновено излиза по-интензивна и смела.

3. Нанесете спирала преди котешкото око

Винаги започвайте със спирала и след това следвайте линията на повдигане с очна линия, като я издърпвате към веждите, за да създадете крило. Спиралата е истинският водач за очна линия – тя завършва визията и, ако се нанесе първа, прави огромна разлика. Това е добър съвет и за начинаещи, тъй като спиралата създава "рамка“, която насочва, което улеснява създаването на крило.

4. Добавете цвят

Вдъхновените от природата цветове – като топли кафяви, зелени или наситени бронзови – изглеждат страхотно на очите, без да са прекалено натрапчиви. Най-добре е да ги държите точно по линията на миглите, вместо да ги подчертавате. Топлите кафяви цветове озаряват визията, докато смел щрих на зелено или ярко жълто ще подчертае всеки цвят на очите, пише marieclaire.gr.

5. Дръжте очите си отворени за по-добро позициониране

За очи с капаче или очи, които имат извивка във външния ъгъл, е много трудно да се нарисува очна линия. Най-добрият съвет? Нанасяйте очна линия с отворени очи. В началото може да ви се стори неловко или странно да рисувате с отворени очи, но резултатът изглежда много по-добре. За да успеете напълно в този трик, не забравяйте да се гледате в огледалото с прав поглед, а не надолу или нагоре.






