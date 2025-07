Пет от най-емблематичните песни на Ози Озбърн

© Британската рок легенда Ози Озбърн почина снощи на 76-годишна възраст, като остави след себе си траен отпечатък в историята на хеви метъла като вокалист на Black Sabbath.



Със зловещите лирики на парчетата си, мрачните теми и сурови китарни рифове, Озбърн се превърна в символ на жанра.



Вижте по-долу пет от най-запомнящите се песни в кариерата му - три от тях от иконичния албум Paranoid (1970).



Тези парчета разкриват не само музикалната еволюция в кариерата на Ози, но и начина, по който Озбърн оформи и трансформира звученето на хеви метъла, превръщайки го в културен феномен!



"Paranoid“ (1970)



Песента възниква почти случайно, като е написана от бандата в последния момент, за да допълни нужната дължина в едноименния им албум "Paranoid“.



С бързия си, пулсиращ ритъм и текст, описващ състояние на депресия и отчуждение, песента се утвърждава като един от най-великите хеви метъл хитове на всички времена. Дори след напускането на Black Sabbath през 1979 г. Озбърн неизменно я изпълнява в края на соловите си концерти.



"War Pigs“ (1970)



Парчето е мощен антивоенен химн, като е често асоцииран с Виетнамската война. Първоначално озаглавена "Walpurgis“ - препратка към езически сатанински ритуал, тя е преименувана по настояване на звукозаписния лейбъл на бандата. В песента военните командири са оприличени на вещици, а политическите лидери са обвинени в това, че разпалват войни и се отнасят към хората като с пешки.



"Iron Man“ (1970)



Песента носи вдъхновението си от забележката на Озбърн, че китарният риф на Тони Айоми звучи като "огромен железен човек, който се разхожда“. Басистът Гийзър Бътлър създава текста – историята на мъж, който е неспособен да общува и приет като изчадие, поради което се обръща срещу света.



Според списание Rolling Stone изпълнения като този и "Paranoid“ утвърждават ролята на Озбърн в това да вдъхне усещане за заплаха и нестабилност в метъл звученето.



"Crazy Train“ (1980)



Парчето поставя началото на соловата кариера на Озбърн след раздялата с Black Sabbath. Сингълът от дебютния албум Blizzard of Ozz разглежда страховете от Студената война и перспективата за взаимно унищожение от потенциална Трета световна война, която ще бъде ядрена и апокалиптична.



През 2019 г. Озбърн протестира публично, след като бившият президент Доналд Тръмп използва песента в предизборен видеоклип без разрешение, в който се подиграва на своите конкуренти - кандидати от Демократическата партия.



"I Don’t Want to Change the World“ (1991)



Сингълът излиза в албума No More Tears - последният преди първото оттегляне от музиката на Озбърн. Песента му носи "Грами“ през 1993 г. за най-добро изпълнение на живо.



В нея той се противопоставя на религиозния морализъм, насочен срещу него, заявявайки в характерния си провокативен стил: "Наричате ме грешник / Имам новини за вас / Говорих с Бог тази сутрин и той не ви харесва.“, пише Ladyzone