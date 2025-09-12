Новини
People: Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
Автор: Елиза Дечева 08:52
©
39-годишният шампион по сноуборд Шон Уайт и 36-годишната актриса от "Дневниците на вампира“ с български корени Нина Добрев прекратиха годежа си и се разделиха след пет години заедно, потвърдиха близки до двамата за PEOPLE.

Източник, близък до двойката, казва "това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“.

Представители на Уайт и Добрев не отговориха обаче на искането на PEOPLE за коментар.

Двойката започна да се среща едва през 2019 г. Тогава Уайт официално обяви връзката им в Instagram през май 2020 г., след като сподели серия от снимки на Добрев, която му прави прическа по време на карантина.






