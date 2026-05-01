Еремѝя (Ермѝя, Ирима̀, Ирмѝнден, Зъ̀мски ден) е християнски празник в чест на старозаветния пророк Йеремия. От православните църкви, служещи си с Новоюлианския календар, се отбелязва на 1 май по Григорианския, а от придържащите се към Юлианския календар за богослужебни цели църкви - на 14 май.

Еремия е и популярен фолклорен празник в много православни страни. На Балканите той е свързан главно с предпазването от змии. В Русия отбелязва началото на пролетната сеитба, но в България битува представата, че който работи на полето в този ден, ще бъде ухапан от змия през лятото.

На този ден в България и българските етнически територии се извършват няколко обреда: пъдене на змиите, газене чирепните (подници), палене на огньове.

Гонене на змии

Съществува легенда, че на деня на пророк Йеремия се завръща т.нар змийски цар, а за самите змии по традиция се смята, че излизат от дупките си на Свети Четиридесет мъченици или на Благовещение. Изпълняват се обреди, целящи пропъждането на змиите и предпазването от тях.

Имен ден празнуват Еремия, Йеремия, Ирина, Ириней, Иринка.