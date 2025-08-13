Новини
Парис Хилтън показа порасналите си деца
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:02
©
виж галерията
Парис Хилтън винаги е била символ на блясък, мода и безупречен стил. Но в последните години една нова роля я поставя в центъра на общественото внимание – тази на майка. Наскоро тя сподели в Instagram поредица от снимки, които разтопиха сърцата на феновете ѝ по цял свят. На тях виждаме не просто обичаната светска икона, а нежна, грижовна и щастлива майка, прегърнала своите две малки съкровища.

Синът ѝ Финикс и дъщеря ѝ Лондон вече се превръщат от бебета в любопитни, усмихнати и жизнени деца. На снимките двамата изглеждат пораснали, изпълнени с енергия и онзи особен чар, който само детството носи. Париж не крие радостта си да споделя моменти от ежедневието им – от игривите усмивки до топлите прегръдки, които казват повече от хиляди думи.

Кадрите показват семейството, което се забавлява на езеро, далеч от светлините на прожекторите. Малките са облечени стилно, с внимание към детайла, а около тях се доловя онова усещане за приказка, което Париж винаги е умеела да създава. Усмивките им са заразителни, а погледите – пълни с любопитство към света.

Феновете бързо наводниха коментарите с мили думи и поздравления, подчертавайки колко щастлива и спокойна изглежда Париж в ролята си на майка. За мнозина тя е пример как една жена може да съчетава бляскава кариера с пълноценен семеен живот, без да губи своята индивидуалност и стил.

Тези снимки са напомняне, че зад всяка звезда стои една по-важна вселена – семейството. А в очите на Финикс и Лондон виждаме истинското наследство на Париж Хилтън – нейната любов, топлина и силата да превръща всеки момент в спомен, който ще остане завинаги, пише Edna.bg.

