Петък е последният работен ден от седмицата (поне за повечето хора) и често го свързваме повече с мисълта за почивка, отколкото с работа. Именно в това обаче се крие и неговият потенциал, защото когато подходът е правилен, този ден може да бъде изключително ползотворен. Петъкът дава възможност да се довършат започнати задачи, да се затворят сделки и да се съберат резултатите от усилията през седмицата.За някои зодии това ще бъде ден, в който фокусът и точният тайминг ще направят разликата. Те няма да избързат да приключат по-рано, а ще използват последните часове разумно. Така ще затворят работната седмица с пълна кесия и с добро настроение за идващите почивни дни.ОвенОвенът ще влезе в петъка с ясното намерение да довърши започнатото, като няма да оставя нищо за следващата седмица. Той ще действа енергично, но и достатъчно концентрирано, за да не допуска излишни грешки.В последните часове на работния ден ще се отвори възможност за допълнителен доход или бонус. Овенът няма да се колебае и ще я използва веднага. Това ще му донесе удовлетворение и усещане за завършеност. Така той ще затвори седмицата с пълен портфейл и спокойна съвест.ДеваДевата ще подходи към петъка с внимание към детайлите, като ще се постарае всяка задача да бъде изпълнена прецизно. Тя ще използва деня, за да направи равносметка и да подреди финансовите си резултати.Благодарение на тази дисциплина ще се появи шанс за допълнителна печалба. Девата ще разпознае момента и ще действа без излишни емоции. Това ще ѝ позволи да приключи седмицата с добър финансов резултат. Така почивните дни ще започнат за нея с усещане за сигурност.СтрелецСтрелецът ще усети петъка като възможност да извлече максимум от натрупаното през седмицата. Той ще разчита както на опита си, така и на интуицията си. Възможно е да се появи неочаквано предложение, което ще увеличи доходите му.Стрелецът няма да се страхува да поеме премерен риск. Този ход ще се окаже печеливш. Така той ще посрещне уикенда с пълен портфейл и приповдигнато настроение.ВодолейВодолеят ще използва петъчния ден, за да приложи нестандартен подход, който ще му донесе финансово предимство. Той ще мисли няколко крачки напред и ще действа стратегически. Това ще му позволи да приключи важен ангажимент с успех.Парите няма да дойдат шумно, но ще бъдат напълно заслужени. Водолеят ще усети удовлетворение от добре свършената работа. Така той ще затвори седмицата с пълен портфейл и спокойствие за почивните дни.Петъкът може да бъде много повече от просто финал на работната седмица, ако бъде използван правилно. Овен, Дева, Стрелец и Водолей ще покажат как с концентрация и точни действия могат да превърнат последния ден в най-доходния. Те ще съберат плодовете на труда си и ще влязат в почивните дни без финансови притеснения. Когато седмицата завърши добре, и уикендът се усеща по-сладък. А пълният портфейл е най-доброто начало за заслужена почивка.