Парацетамолът може да съдържа толкова сол, колкото 21 порции пържени картофки

© Вероятно сте твърде наясно със солта, която се крие в пържените картофи на "Макдоналдс“ или в пакета чипс.



Но знаете ли, че лекарствата без рецепта могат да бъдат още по-лоши?



Например, ако приемете препоръчителната дневна доза от най-соленото, ще погълнете точно толкова натрий, колкото бихте намерили в 21 малки порции чипс на "Макдоналдс“, пише Daily Mail.



Експертите предупреждават милионите, които купуват разтворими версии на болкоуспокояващи, които са най-лошите нарушители, да бъдат внимателни, тъй като нивата на солта им могат да бъдат "опасно високи“.



Натрият - един от основните компоненти на солта - обикновено се използва в разтворими лекарства. Добавя се, за да позволи на таблетките да се разтворят във вода.



Агенцията по лекарствата препоръчва възрастните да консумират не повече от 2,4 g натрий на ден, което се равнява на 6 g сол или около една чаена лъжичка. Експертите казват, че солта е приблизително два и половина пъти повече от количеството натрий.



По същия начин насоките в Съединените щати казват, че възрастните трябва да ограничат приема на натрий до 2,3 g.



В Обединеното кралство всички лекарства, съдържащи най-малко 1 mmol (или 23 mg) натрий във всяка доза, трябва да го декларират върху етикета си.



Придружаващата листовка с информация за пациента предоставя информация за количеството натрий и включва предупреждение към пациентите на диета с ниско съдържание на натрий да обмислят какво количество се крие в тяхното лекарство.



Няколко маркови лекарства, като Panadol, Solpadeine и Alka-Seltzer, могат да надхвърлят препоръчителния дневен лимит на сол.







Alka-Seltzer Original 20 ефервесцентни таблетки съдържа 477 mg натрий на таблетка.



Лице, приемащо максималната препоръчителна дневна доза - две таблетки четири пъти на ден - би консумирало 3,8 g (3816 mg) натрий от таблетките.



Това е над един и половина пъти препоръчителния прием на натрий за възрастен.



Също така е еквивалент на 21 малки порции пържени картофи на McDonald's (приблизително 176 mg на порция), почти четири Big Mac (1056 mg) или 28 пакета готови осолени чипсове Walkers (136 mg).



Подобни високи нива са наблюдавани при Panadol Paracetamol Pain Relief Tablets 500mg ActiFast Soluble 24s (427mg) и Solpadeine Max Soluble Tablets (427mg).



Освен наднорменото тегло, консумацията на твърде много сол е една от най-големите причини за високо кръвно налягане - което може да доведе до сърдечни заболявания.



Сърдечните заболявания са един от най-големите убийци във Великобритания, причинявайки 160 000 смъртни случая от инсулти, инфаркти и сърдечна недостатъчност всяка година - около един на всеки три минути.



Само в САЩ сърдечните заболявания убиват 660 000 американци годишно, което представлява една четвърт от всички смъртни случаи.



Ежедневните таблетки парацетамол от 500 mg съдържат по-малко от 1 mmol натрий — или 23 mg — на таблетка, което ги прави ефективно "без натрий“.



Но сред наличните марки ефервесцентен парацетамол, Cipla Paracetamol 500 mg ефервесцентни таблетки, опаковка от 24, съдържа 463,01 mg натрий на таблетка.



Max Remedies 24 парацетамол ефервесцентни таблетки 500 mg, следвани плътно след тях с 438 mg.



Но това не е само парацетамол.



Установено е също, че Lemsip Max All in One Lemon съдържа 129 mg натрий на саше.



Ако се приема в максималната препоръчителна дневна доза от едно саше четири пъти на ден, човек би консумирал 0,52 g натрий - или 22 процента от препоръчителния дневен прием.



Beechams Flu Plus Lemon 10s отчита общо съдържание на натрий от 120 mg на саше.



Сред лекарствата със собствена марка за продажба на дребно, Boots max force relief срещу настинка и грип също съдържа 118 mg натрий на таблетка.



Експертите съветват аспирин на таблетки или разтворим аспирин като добра алтернатива на газиращите лекарства с високо съдържание на натрий, тъй като нито таблетките аспирин, нито разтворимият аспирин съдържат сол.



Но здравните съветници казват, че никой не трябва да се паникьосва и да се отказва от предписаните лекарства, а вместо това трябва първо да говори с личен лекар или фармацевт.