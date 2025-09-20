ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
Нина и Зак бяха уловени от папараци на борда на яхта край бреговете на Италия, като с тях бяха с Майлс Телър и неговата съпруга модел Кели Спери , както и Чейс Крофорд и неговата приятелка модел Келси Мерит.
Двамата актьори показаха, че са си близки, като според изданието са били уловени да флиртуват. Пътуването с яхта беше изпълнено със забавни дейности като гмуркане с шнорхел, плуване, каране на джет, падъл борд и други.
Не е ясно дали Зак и Нина се срещат, тъй като раздялата ѝ с Шон е все още прясна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 720
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
12:24 / 18.09.2025
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец
11:40 / 18.09.2025
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: