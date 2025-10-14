ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Отнета книжка? Коцето пак подкара поршето
"Най-добре карам валяк". Това разкрива в подкаста Константин. В клипа той прави показно на новото си жълто порше кабриолет турбо, с което фучи по пътищата около къмпинг Нестинарка, където строи огромна къща на брега в холивудски стил.
Случайно или не, певецът набляга, че кара със 70-80 км/ч, иначе "ставало опасно". "Не се състезавам. Имам някои колеги като Емрах, които се бият, надпреварват се...", разграничи се от малкия син на Тони Стораро певецът.
В момента бившият на Райна събира погледите с жълтото порше, което явно е топмоделът на родните турбогъзари. Коцето обаче изненадващо признава, че... жена му мразела спортния автомобил. "Бил й като каруца", недоволства изпълнителят.
За никого в съсловието не е тайна, че най-голямата страст на Коцето са колите. Толкова голяма, че затъмнява дори пословичната му слабост към нежния пол. Певецът отрано разбрал, че за да сваля мацките, са му нужни возила "пичеловки". След някои от тях се обръщала цяла България, а на девойките им омеквали краката от възхищение.
Освен цял автопарк Коцето "завъдил" и няколко нисана, като в един момент даже имал два напълно идентични, черни на цвят и с един и същ номер!
Историята на един от нисаните му заслужава специално внимание. Всенародният любимец издава, че преди да му я докарат от Германия, в нея се возил... министър. "Беше министър на провинция Тюринген, доколкото помня. На 6 месеца я купих. В Германия си сменят колите на 6 месеца", напомня за високия немски стандарт Коцето.
Когато влязъл във "ВИП Брадър", спомня си изпълнителят, пак бил обсебен от лъскав автомобил - джип беемве в цвят вулкано. Бълнувал и наяве за него и даже "надул главата" на други двама герои от риалитито - покойните Дим Дуков и Митьо Пищова.
"Паричките от победата ми стигнаха точно да си купя този джип. Рискувах, но си заслужаваше!", връща лентата назад Коцето.
Като "спортистче от "Подуяне" той се хвали, че можел да кара не само валяк. "И багер съм карал, малко по-трудно е, но се справям", доверява певецът.
Най-актуалното предизвикателство пред Коцето в момента са дроновете. Признава си обаче, че доста време му се опъвали. Но упорството му си свършило работата и сега бившето гадже на Пилето на фолка се справял почти "на шест" с тяхното управление, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 927
|предишна страница [ 1/155 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: