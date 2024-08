Отнеха шофьорската книжка на Джъстин Тимбърлейк

© GettyImages Отнемане на шофьорската книжка на Джъстин Тимбърлейк по делото за шофиране в нетрезво състояние. Той не се призна за виновен по обвинението.



Певецът беше арестуван на 18 юни за преминаване през знак "Стоп“ и отклоняване от дясната страна на пътя.



43-годишният Тимбърлейк се появи виртуално от Европа, където е на турне, тъй като официално беше обвинен в престъплението в Саг Харбър, Ню Йорк. Съдията от село Саг Харбър Карл Ираче отне шофьорската книжка на Тимбърлейк за неопределен период от време, което е обичайна мярка след арест за шофиране след употреба на алкохол.



Адвокатът на Тимбърлейк отрича той да е бил под въздействието на алкохол зад волана и твърди, че обвиненията трябва да бъдат отхвърлени.



На 2 август Тимбърлейк говори 2 пъти по време на виртуалното съдебно заседание, като отговаряше с "да“ на въпросите на съдията.



Той се яви от Германия, където се подготвя за концерт в Антверпен, Белгия, този уикенд.



Десеткратният носител на "Грами“ пропусна първото си съдебно заседание миналата седмица заради световното си турне, наречено Everything I Thought It Was.