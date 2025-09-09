Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Отнеха отличие на Том Ханкс
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:05Коментари (0)51
©
Американската военна академия "Уест Пойнт“ отмени изненадващо награда, която бе отредена за двукратния носител на "Оскар“ Том Ханкс.

Академията обяви през май, че Ханкс ще получи наградата "Силванус Тейър“ за 2025 г. Тя се връчва на "изключителни граждани на Съединените щати, чиято служба и постижения в национален интерес демонстрират лична преданост към ценностите, въплътени в мотото на Уест Пойнт: "Дълг, чест, страна.“

Асоциацията на възпитаниците на Уест Пойнт обаче отмени церемонията в чест на актьора само седмици преди планираното ѝ провеждане, съобщи "Вашингтон поуст“.

В имейл до преподавателите пенсионираният подполковник Марк Бигър обясни, че решението ще позволи на академията "да продължи да се фокусира върху основната си мисия, която е да обучава студенти да водят, да се бият и да побеждават като офицери в най-мощната военна сила в света – армията на Съединените щати“.

В допълнение към филмовата си кариера Том Ханкс е бил национален говорител на Мемориала на Втората световна война във Вашингтон и е подкрепил кампанията на покойния републикански сенатор Боб Доул за набиране на средства за създаването на Мемориала на Дуайт Д. Айзенхауер.

Не е ясно как наградата на Том Ханкс противоречи на "образованието на студентите“, но актьорът е дарил пари на демократите, получил е Президентския медал за свобода от Барак Обама и е подкрепил Джо Байдън на президентските избори през 2020 г.

Откакто отново встъпи в длъжност, Доналд Тръмп предприе серия от действия срещу онези, които смята за свои "врагове“.

Още по темата: общо новини по темата: 635
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
предишна страница [ 1/106 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
20:35 / 07.09.2025
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
10:26 / 07.09.2025
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
17:44 / 07.09.2025
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
16:06 / 07.09.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: