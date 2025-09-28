ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха нов вид животно в българската природа
Албиносът, кръстен Драго, бил намерен от семейство в Лакатник, което се нагърбило с грижите за него и още два млади таралежа. Според хората трите животни били открити съвсем малки и безпомощни в двора на къщата им. Те решили да ги наблюдават една нощ с надеждата, че майката ще се върне. На сутринта обаче открили едно от малките мъртво и взели решение да приютят останалите, за да имат шанс за оцеляване.
Семейството се е обърнало към организации за защита на диви животни, но реакцията от институциите дошла едва след близо две седмици. През това време хората сами поели грижата за малките таралежи, въпреки че те били напълно слепи и изисквали специфично хранене и условия.
Въпреки трудностите, таралежите се развивали добре, благодарение на специализирана храна и подходяща грижа. Малките се хранят с гранули, предназначени специално за таралежи, които семейството успява да намери в специализирани магазини. Албиносът се отличава не само по външен вид, но и с по-спокойно поведение в сравнение с другите два, които са по-подвижни и плашливи.
Местните хора са приели албиноса като истинска благословия и дори сензация. Според тях животното има уникална стойност, както природна, така и символична. Грижата за него се е превърнала не просто в отговорност, а в кауза, предаде NOVA.
Въпреки огромния интерес от страна на медиите и местната общност, намерението на хората остава ясно – животните ще бъдат върнати в природата веднага след като са достатъчно силни. Планът е това да се случи вечер, когато таралежите са най-активни, за да могат по-лесно да се адаптират към дивата среда.
