|Отиде си поетът Кирил Кадийски
Опелото ще бъде във вторник, 02.09. от 11 ч. в "Свети седмочисленици".
Светла му памет!
