|Отиде си обичан преподавател
Той беше не просто учен, а човек, който вдъхновяваше поколения студенти със своите знания, страст към историята и нестандартно мислене.
Научните му интереси обхващаха средновековна България, философия на историята, психоистория и историческа социология.
Доц. Лазаров остави след себе си ярка следа като преподавател, колега и приятел.
Ръководството на Великотърновския университет изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на доц. Иван Лазаров.
