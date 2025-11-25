На 85 години почина музикантът от ABBA Ян Клинг. Скръбната вест съобщи синът му Матиас Клинг пред в Aftonbladet.Клинг е създава композиции за саксофон и флейта за албумите на ABBA Super Trouper и The Visitors, пише Expressen.se.Именно той изпълнява добре познатото флейтово интро към песента на ABBA Fernando от 1976 г. Свирил е и на кларинет.Освен с ABBA Клинг е работил с изпълнители като Бьорн Шифс, Джери Уилямс, Тед Гярдестад и Моника Цетерлунд."Той беше скрит диамант, но е участвал в много неща“, казва Матиас Клинг пред вестника и продължава."Той винаги беше страстно отдаден на музиката. Още като млад тийнейджър седеше и наизустяваше всички сола на Чарли Паркър. Така че притежаваше изключителна дарба. Преди всичко ще запомня любовта му към музиката“, коментира той.Ян Клинг има дълга кариера и започва да записва музика още през 60-те години на ХХ век, разказва bTV. Той е участвал и в театрални продукции като Kulturhuset Stadsteatern.