ЗАРЕЖДАНЕ...
Отчетоха изключително голям температурен контраст в Европа – разлика от близо 55 градуса
© MeteoBalkans
Причината за този силен контраст е мощен блокиращ антициклон, който задържа студения въздух над Източна и Северна Европа, докато едновременно с това южните и западните части на континента попадат под влияние на по-топли въздушни маси от Африка.
Метеоролозите предупреждават, че подобни резки температурни разлики създават условия за екстремни метеорологични явления – силни ветрове, интензивни валежи, поледици и бързи промени във времето, особено в преходните зони между студения и топлия въздух.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Глобиха Наум Шопов
06.02
Тя е на 72! Няма начин
05.02
Пластичен хирург: Жената нямаше нос и част от устата, не можеше говори и да се храни. Вече го прави
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Христо Христозов: Вълнуват ме филми, в които няма крайности, а им...
17:31 / 06.02.2026
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам ...
16:50 / 06.02.2026
Олимпийците в Италия ще получат най-скъпите медали в историята – ...
13:36 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството е способно да предизвика дебати, от ...
12:45 / 06.02.2026
Месото в хладилника е посивяло: Безопасно ли е да го ядем?
11:14 / 06.02.2026
Първата в попфолка днес става на 59
09:04 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.