Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
От този плодов сок има немалки ползи за здравето ни, помага за регулиране на кръвното и холестерола
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:54Коментари (0)140
©
Портокаловият сок е може би най-разпространеният и харесван плодов сок. Докато науката ни дава доказателства, че винаги е по-добре да консумираме цял плод, вместо само сока от него, оказва се, че и от него има немалки ползи за здравето ни, които никак не са за подценяване.

Освен богат на различни витамини и други полезни вещества, портокаловият сок може да се използва и с цел регулиране на стойностите на кръвното налягане и холестерола. А това е една много важна задача, която определя до голяма степен здравословното си състояние. И, оказва се, невинаги за изпълнението й са ни необходими лекарства.

Сокът от портокал подкрепя функцията не само на имунната, но и на сърдечно-съдовата система. Той е богат на антиоксиданти, които се борят с възпалителните процеси, а заедно с другите полезни вещества подпомага кръвообращението и нормалните стойности на кръвното. 

Според различни изследвания, ежедневната консумация на сока в умерени количества - около 500 мл., в продължение на една година, може да ни помогне да поддържаме нормални стойности на холестерола, независимо дали има проблеми с тях или не. И това е в сравнение с други хора, които не са приемали портокалов сок в съответния период.

Смята се, че този ефект се държи на флаваноидите в състава му, както и на пектина, които редуцират абсорбирането на мазнините от организма и по този начин предотвратяват увеличаването на холестерола и поддържат метаболизма. Най-добър е ефектът върху LDL "лошия" холестерол, обяснява Times of India.

Точно както холестерола, кръвното налягане също е от ключово значение за сърдечното здраве. Висите му стойности за продължително време увеличават значително риска от сърдечно-съдови заболявания, инсулти и инфаркти. А натурални продукти като портокаловия сок могат да ни помогнат да помогнат да го държим в здравословни граници.

Флаваноидите и антиоксидантите, които съдържат, помагат за отпускането на кръвоносните съдове, подобряват кръвообращението и намаляват възпаленията. А на сърцето му е много по-лесно да изпомпва кръвта и така се подпомага работата му, а кръвното ни остава като на младежи. Затова особено ако сме предразположени или с установена хипертония, е добре да включим в менюто си портокалов сок.

Разбира се, най-добре да е 100% натурален и неподсладен, пише lifestyle.bg. И само чаша или две на ден може би няма да са достатъчна грижа за сърцето и цялостното ни здраве. Но със сигурност са една малка стъпка в правилна посока и в комбинация с други здравословни навици ефектът няма да закъснее.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
08:43 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Актуални теми
Бойни спортове
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: