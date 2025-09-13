Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
От банан до кисело мляко: 5 храни, които повишават нивата на допамин
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:47Коментари (0)58
©
Допаминът, хормон на щастието, нежно избутва тялото от леглото, поддържа вниманието и осигурява малки дози удовлетворение, които правят усилието заслужаващо си. Въпреки че сънят, упражненията и темпото са важни, храната е ежедневният елемент, който поддържа потока на допамин. Някои храни дават на мозъка градивните елементи, други поддържат мозъчната химия и ето някои от тях. Докато допаминът се произвежда в мозъка, определени храни могат естествено да индуцират допамин в тялото.Това са пет, които подхранват хормона на доброто настроение в мозъка!

Банани

Бананите са проста, но мощна храна за мозъка, тъй като съдържат тирозин, аминокиселината, която инициира производството на допамин. С узряването на банана, нивата на съединенията, подобряващи настроението, също се увеличават, което може би е причината меките, кашести, презрели банани да изглеждат толкова успокояващи. Това не е мистична суперхрана, а просто обикновен плод, който смирено носи силата си пред очите. Освен че са пълни с тирозин, те са пълни и с витамин B6, коензим за производството на допамин. Бананите са дори удобни и преносими за ядене в движение.

Яйца

Яйцата са богат източник на тирозин, аминокиселината, която тялото ви използва за производството на допамин. Тирозинът също така подпомага мозъчната функция и бдителността, като улеснява мозъка да произвежда невротрансмитери. Яйцата са също богат източник на холин, който подпомага поддържането на мозъчната функция и паметта.

Включването на яйца в диетата ви не само помага за поддържане на стабилна енергия, но и помага за поддържане на по-добро настроение и умствена концентрация. Те са пълни с протеини и здравословни мазнини, което ги прави чудесна храна за консумация за мозъчна дейност и цялостно благополучие. Сварете ги, бъркайте ги или ги поширайте, за да се възползвате от предимствата.

Тъмен шоколад

Тъмният шоколад не е просто удоволствие; той съдържа фенилетиламин - лекарство, което стимулира мозъка да освобождава допамин. Съдържа и малки количества кофеин и теобромин, които могат да повдигнат настроението и да ни помогнат да останем будни. Пълен с антиоксиданти, особено флавоноиди, тъмният шоколад подобрява кръвообращението на мозъка и подобрява когнитивната функция. Консумацията му в умерени количества (приблизително 70% какао или повече) всъщност ще намали нивата на стрес и настроението ви ще се подобри. Просто бъдете внимателни с порциите, тъй като твърде много захар ще има обратен ефект.

Ферментирала храна

Киселото мляко и кефирът съдържат големи количества допамин и допринасят за здравословно черво (което е пряко свързано със синтеза на допамин). Червата произвеждат и контролират повечето от тези невротрансмитери, включително допамина, което води до по-добро настроение и умствена острота.

Бадеми

Бадемите са пълни с хранителни вещества, които могат да помогнат за производството на допамин и здравето на мозъка. Всички знаем ползите им за други органи на тялото, но за мозъка те са пълни с тирозин, витамин Е и магнезий, всички необходими за нормалната дейност на нервната система, пише timesofindia.indiatimes.com. Тирозинът помага за създаването на допамин, а магнезият поддържа стабилност на настроението. Бадемите са пълни и с антиоксиданти, които защитават мозъчните клетки от оксидативно увреждане, а това може да наруши баланса на невротрансмитерите. Ежедневната порция бадеми ще потисне умствената умора и ще подобри концентрацията. Сурови или печени, те са допаминергична, стимулираща мозъка храна.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
12:40 / 11.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
09:57 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър 
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър 
12:55 / 12.09.2025
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
14:05 / 11.09.2025
Актуални теми
Крал Чарлз е болен от рак
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофа с военнотранспортен самолет край авиобаза Граф Игнатиево
Първият учебен ден
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: