|От банан до кисело мляко: 5 храни, които повишават нивата на допамин
Банани
Бананите са проста, но мощна храна за мозъка, тъй като съдържат тирозин, аминокиселината, която инициира производството на допамин. С узряването на банана, нивата на съединенията, подобряващи настроението, също се увеличават, което може би е причината меките, кашести, презрели банани да изглеждат толкова успокояващи. Това не е мистична суперхрана, а просто обикновен плод, който смирено носи силата си пред очите. Освен че са пълни с тирозин, те са пълни и с витамин B6, коензим за производството на допамин. Бананите са дори удобни и преносими за ядене в движение.
Яйца
Яйцата са богат източник на тирозин, аминокиселината, която тялото ви използва за производството на допамин. Тирозинът също така подпомага мозъчната функция и бдителността, като улеснява мозъка да произвежда невротрансмитери. Яйцата са също богат източник на холин, който подпомага поддържането на мозъчната функция и паметта.
Включването на яйца в диетата ви не само помага за поддържане на стабилна енергия, но и помага за поддържане на по-добро настроение и умствена концентрация. Те са пълни с протеини и здравословни мазнини, което ги прави чудесна храна за консумация за мозъчна дейност и цялостно благополучие. Сварете ги, бъркайте ги или ги поширайте, за да се възползвате от предимствата.
Тъмен шоколад
Тъмният шоколад не е просто удоволствие; той съдържа фенилетиламин - лекарство, което стимулира мозъка да освобождава допамин. Съдържа и малки количества кофеин и теобромин, които могат да повдигнат настроението и да ни помогнат да останем будни. Пълен с антиоксиданти, особено флавоноиди, тъмният шоколад подобрява кръвообращението на мозъка и подобрява когнитивната функция. Консумацията му в умерени количества (приблизително 70% какао или повече) всъщност ще намали нивата на стрес и настроението ви ще се подобри. Просто бъдете внимателни с порциите, тъй като твърде много захар ще има обратен ефект.
Ферментирала храна
Киселото мляко и кефирът съдържат големи количества допамин и допринасят за здравословно черво (което е пряко свързано със синтеза на допамин). Червата произвеждат и контролират повечето от тези невротрансмитери, включително допамина, което води до по-добро настроение и умствена острота.
Бадеми
Бадемите са пълни с хранителни вещества, които могат да помогнат за производството на допамин и здравето на мозъка. Всички знаем ползите им за други органи на тялото, но за мозъка те са пълни с тирозин, витамин Е и магнезий, всички необходими за нормалната дейност на нервната система, пише timesofindia.indiatimes.com. Тирозинът помага за създаването на допамин, а магнезият поддържа стабилност на настроението. Бадемите са пълни и с антиоксиданти, които защитават мозъчните клетки от оксидативно увреждане, а това може да наруши баланса на невротрансмитерите. Ежедневната порция бадеми ще потисне умствената умора и ще подобри концентрацията. Сурови или печени, те са допаминергична, стимулираща мозъка храна.
