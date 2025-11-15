В старозагорското село празнуват с фестивал на райската ябълка, от която правят всичко - от сладко до уникална ракия"Оранжевият супер плод“ - това е едно от определенията за райската ябълка, чиято българска столица е старозагорското село Хрищени. Точно сега е сезонът за събиране на плодовете от дърветата, а днес там се провежда и традиционният Фестивал на райската ябълка. Мнозина вярват, че плодът поддържа хората млади, а от него местните приготвят всичко - от сладко до уникална ракия."Райската ябълка е дар Божий“, казва Христо Неделчев, който отглежда плода в двора си вече 45 години. "И може би тази райска ябълка е принудила Ева да направи нарушение, да наруши заповедта на Бог, и е взела от тази ябълка“.Кметът на Хрищени, Радка Желева, обобщава: "Вкусът на райската ябълка за всеки един е много индивидуален. По-вкусен плод от райската ябълка няма".Райската ябълка е истинска менделеева таблица от полезни за човека витамини, минерали и антиоксиданти. От нея в Хрищени правят и емблематичната си ракия."Ами, ароматна, приятна и така създава настроение“, описва я Георги и допълва с усмивка: "Миналата година ей това, което го виждате, наполовина беше реколтата. Тая година е доста повече и сигурно ще има за повече ракия“.Освен за ракия, плодът се използва и за направата на различни сладки изделия."Освен за ядене, от плода се приготвя сладко и различни сладкиши“, обяснява Василка.Славата на хрищенската ябълка вече се носи извън пределите на страната. "Не само от цяла България, а и от чужбина вече се интересуват от нашите плодове“, казва кметът. Христо Неделчев потвърждава: "И от Гърция идват, които си купуват ябълки, дръвчета си купуват, за да садят“.Експертите потвърждават, че една райска ябълка на ден действа изключително тонизиращо. В нея се съдържа внушително количество витамин C, магнезий, калий и много други микроелементи, информира Nova.