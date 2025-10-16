ЗАРЕЖДАНЕ...
|Остават 4 дни за регистрация в конкурс ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025!
Вие имате силата да промените архитектурната среда около себе си. Вашите иновативни идеи и творческа визия имат потенциала да окажат трайно влияние върху архитектурата и отвъд нея. Сега си представете, че вашата работа е призната и отпразнувана в национален мащаб. ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025 отново ще отличи проекти, които постигат баланс между идея, функция и стойност, и създават смислена връзка с контекста и хората.
Остават само 4 дни, за да подадете вашите проекти - сега е моментът да се възползвате от възможността за престиж и признание. Участвайки в конкурса ARCHINOVA ARACHITECTURE AWARDS, ще имате възможност: - Да разгърнете вашия професионален профил и отворите врати към вълнуващи нови възможности. - Да се присъедините към редиците на предишните победители, които са постигнали голям успех. - Да се свържете с творци, които мислят като вас, и да създадете ценни контакти. - Да привлечете медийно внимание, публичност и интерес от страна на журналистите.
Подайте вашите проекти днес и направете първата стъпка към признанието, което заслужавате!
Конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS е значима платформа, която има за цел е да насърчи професионалистите и студентите, както и всички заинтересовани страни в областта на архитектурата, ландшафтния дизайн и градското развитие да демонстрират своите най-добри идеи и реализации, които допринасят за подобряване качеството на обитаемата среда и промяната към по-екологично, функционално и естетически издържано пространство.
ЖУРИ
Авторитетното жури ще оценява проектите, като ги разглежда обективно и независимо от големината на обекта, участниците и инвестицията. Подборът отсява истинските качества на проектите, отчитайки дълбочината на вложения замисъл. Членовете на журито са активно работещи, авторитетни архитекти с богат професионален опит и признание.
През тази година към състезателните категории има добавена и една нова - Фасаден дизайн. От тази година студетентските проекти и в двете направления ще се състезават самостоятелно в категория Студентски концептуални проекти. Може да подадете своите проекти, като изберете между категориите в двете направления: Повече за категориите вижте ТУК
Крайният срок за регистрация е до 20 октомври включително. Условията за участие вижте тук. ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР - ALUKOENIGSTAHL ЗЛАТНИ СПОНСОРИ - WIENERBERGER; GROHE, ALUMIL , ETEM, VJF СРЕБЪРЕН СПОНСОР - IDEAL STANDARD
ПАРТНЬОРИ:
Съюз на архитектите в България (САБ) Камара на архитектите в България (КАБ) Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА) Съюз на урбанистите в България (СУБ) Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)
***
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) Нов български университет (НБУ) Висше строително училище "Любен Каравелов“ (ВСУ "Любен Каравелов“) Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ (ВСУ "Черноризец Храбър“) Лесотехнически университет (ЛТУ)
***
ДОМАКИН - ПАРТНЬОР Архитектурно-строителна седмица (АСС) Интер Експо Център (ИЕЦ)
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ Detaili Stroiteli Жилища Mebeli Stroiinfo MD Твоят Бизнес Информационна агенция ФОКУС
Организатори на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн CITYBUILD, онлайн списания ОЩЕ ЗА КЪЩАТА и THE BUILDING.
