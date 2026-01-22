Пералнята е един от най-любимите уреди на домакинята. Само си помислете какво е да переш чаршафи или дънки на ръка. Приема се като повод за много нерви и сълзи, ако имено този уред се развали. За да намалим риска е хубаво да използваме пералнята правилно. Много от навиците ни са наследени, други – наложени от реклами, но малко от тях реално са ефективни.събра най-важното и ви съветва да го имате предвид.Един от най-устойчивите митове е, че колкото повече перилен препарат се използва, толкова по-чисти ще станат дрехите.– излишният прах не се изплаква напълно– натрупва се в гуменото уплътнение и тръбите– води до неприятна миризма и остатъци по дрехитеСъвременните препарати са концентрирани и работят ефективно в малки количества. Прекаляването не само не помага, а вреди.Малко хора уцелват "златната среда“, а е важно да знаете, че при недостатъчно пране машината харчи почти същото количество вода и ток. При претоварване – дрехите не се изпират добре, а лагерите и ремъкът се натоварват излишно.Оптималното правило е просто – барабанът трябва да е пълен около 70–80%, така че да има място дрехите да се движат свободно.Много хора избират най-дългата програма с идеята, че тя пере "по-добре“. Истината е, че:– за леко замърсени дрехи кратките програми са напълно достатъчни– по-дългото въртене не означава по-чисто, а по-износено пране– модерните перални са проектирани да перат ефективно за по-кратко времеДългите програми имат смисъл при силно замърсено работно облекло, не при ежедневни дрехи.Много петна не изискват висока температура. Пране на 30–40°C запазва цветовете и тъканите. Високата температура фиксира някои петна, вместо да ги премахне. Честото пране на 60–90°C състарява дрехите значително по-бързоВисоките температури са оправдани основно за спално бельо, кърпи и хигиенни нужди, не за всяко пране.Ако прането мирише неприятно, проблемът често е – пране само на ниски температури, остатъци от препарат или задържана влага.Решението не е повече омекотител, а периодично пускане на празна пералня на по-висока температура и редовно почистване на чекмеджето и гуменото уплътнение, съветва– при ниски температури често не отстраняват мазни замърсявания– по-лесно се предозират– оставят повече остатъци при твърда водаПрахообразните препарати често се справят по-добре с упорити замърсявания, стига да се използват разумно.