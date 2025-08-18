ЗАРЕЖДАНЕ...
|Основните фактори, които причиняват свистене под капака на автомобила
В съвременните автомобили са монтирани V-оребрени ремъци с обратна гладка страна и няколко надлъжни клина. Един ремък обикновено задвижва алтернатора, компресора на климатика, помпата на сервоусилвателя на волана и водната помпа.
Основните фактори, които причиняват свистене:
1. Повишено натоварване. Особено опасно е, ако един от агрегатите се задръсти - в този случай двигателят трябва незабавно да бъде изключен.
2. Недостатъчно напрежение на ремъка. Слабо опънат колан се затяга и когато автоматичният обтегач изчерпи ресурса си, той се заменя заедно ремъка.
3. Влага или замърсяване. Капки вода или замръзване изчезват, когато двигателят се загрее, а прахът, мазнините или други замърсители изискват почистване на ролките и често подмяна на ремъка.
4. Стареене на каучуков материал. С течение на времето гумата изсъхва и се напуква, така че старият ремък трябва да бъде заменен с нов.
5. Неправилна траектория на уплътнението. Грешките при маршрутизиране поради големия брой ролки обикновено водят до приплъзване.
Пренебрегването на свистене може да доведе до скъсване на ремъка, повреда на помпата за охлаждаща течност или попадане на отломки под ангренажния ремък, а това означава скъпи ремонти на двигателя.
При подмяна се препоръчва да изберете продукти от надеждни марки, съветват експертите от automedia. Ако предпочитате бюджетни аналози и искате да спестите от услугите на сервиз, уверете се, че имате нужните умения, а също така и оборудване, за да се справите.
