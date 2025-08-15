Още пет популярни личности влизат в "Traitors: Игра на предатели"

© В имението на "Traitors: Игра на предатели", където всяка стъпка отеква като загадъчен знак, мракът отново се сгъстява. Коридорите пазят тайни, а зад всяка усмивка може да се крие умело прикрита стратегия. Сенките на нощта намират нови съюзници, а напрежението расте с всеки изминал ден. В играта, в която всяко решение може да промени съдбата, никой няма право на грешен ход. А това няма да е лесно, защото нови пет популярни личности прекрачват прага на "Traitors: Игра на предатели“. Всеки от тях носи своята сила, своята маска и своята тайна.



Готови да обърнат играта



Това са журналистът Борислав Лазаров, който притежава усмивка, способна да прикрие цели бури от намерения, актрисата Невена Бозукова – Неве, чиито усет и умение да разчита емоции могат да превърнат всяка среща в разкритие, и моделът и актриса Мирела Илиева, съчетаваща чар и грация, която умее да обърка дори най-уверените играчи.



Стратегът Георги Коджабашев, един от победителите в "Островът на 100-те гривни“, пристъпва с хладнокръвната увереност на опитен шампион, вече доказал умението си да чете хората и да печели в тежки психологически битки. А журналистът Ева Веселинова влиза с вродена интуиция и непримирим стремеж към истината, който може да освети и най-тъмните кътчета на играта.



С нарастването на броя на участниците, играта в "Traitors: Игра на предатели“ се превръща в сложна мрежа, в която всяка връзка и всяко приятелство могат да се окажат решаващи за развоя на събитията или техния крах. Когато светлините угаснат и остане само шепотът на нощта, напрежението достига своя връх. В този свят на стратегия и недоизказаност, сенките винаги дебнат. А когато сред участниците има победители, доказали своето стратегическо мислене на различни арени, журналисти и артисти, това са оръжия, способни да превърнат всяка маневра в майсторски удар.