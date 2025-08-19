Новини
Орлин Горанов се размина на косъм
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:40Коментари (0)30
©
Броени дни, след като стана на 68 години, Орлин Горанов се оказа в окото на морска буря заедно с кумичката си Алекс Раева. Певецът сам съобщи, че за личния си празник ще си подари почивка далеч от България заедно със съпругата си Валя и още шепа близки.

"Батко ви Орлин има рожден ден. С Валчето ни заваля любовен дъжд и решихме да преминем през вълшебната врата, за да се озовем на най-прекрасното място за почивка и сбъдване на мечти. Грабете с пълни шепи от август и се обичайте!", загадъчно анонсира естрадната легенда.

Горанов е роден на 8 август и твърди, че е един добродушен в повечето случаи, представител на зодия Лъв, пише "Минаха години". "Ако много, много не ми скачаш по главата, добродушен съм. Лошото е, че изръмжавам, когато ми прелее чашата, и то обикновено се случва на най-незаслужилия човек. Но после задължително се извинявам и мисля, че така трябва да правим всички. Да намираме сили да се извиняваме", обяснява особеностите на характера си той. Най-често незаслужено упреци отнася съпругата му Валя.

"Когато осъзнаеш, че годините, бръчките, брадата и неволите нямат сила над теб, започваш наистина да се радваш на живота. Имам чувството, че с Валентина се познаваме от предишни животи. Горд съм, че те имам в този, ще те търся и в следващия, за да сме пак заедно на лодка сред лазурните лъчи и памуковите облаци", романтично й се обясни в любов Орлин.

От разкази на Раева става ясно, че изпълнителят отново е плавал с катамаран, този път в района на Корсика - родното място на Наполеон Бонапарт. Семействата на Горанов и Раева за втори път в рамките на два месеца се радват на морската шир от борда на луксозния плавателен съд. В самото начало на лятото, те, заедно с актрисата и модел Диляна Попова, обиколиха гръцките острови.

Сега, за рождения си ден, Горанов избрал да се порадва не само на алпийските върхове и тюркоазените заливи на френския остров Корсика, но и на съседния остров, който е само за избрани - Боша ди Бонифачо. Става дума за малък, частен остров, на който достъпът е контролиран. На сушата имат право да стъпват само собствениците на острова, техните гости и посетителите на луксозен хотел, който се намира на райското място.

Боша ди Бонифачо може да се похвали с уникална природа заради важното си местоположение между Средиземно и Тиренско море. През него преминава движението на морски организми от едното в другото море, но околностите му и най-вече протокът Бонифачо съвсем не са безопасни за корабоплаване.

Осеян е с множество скалисти островчета. В северната част са подводните рифове Спердуто, поради което свободна за корабите остава само ивица с ширина пет километра. Има и друг фактор, който затруднява комуникациите - времето. Възможни са внезапни силни пориви на вятъра мистрал (от север), както и променливи източни ветрове, които да изненадат всеки преминаващ кораб. Изненадани били и българските пътешественици, които преживели сериозна буря само няколко дни след рождения ден на Горанов.

"Искахме адреналин - получихме адреналин", пошегува се след благополучния завършек на морското приключение Раева. Тя показа и кадри на вече спокойното море след ужасната буря, която стреснала всички на борда, въпреки че те на няколко пъти са били на косъм от смъртта. Раева дори написа прощално писмо до единствената си дъщеря по време на ужасна буря преди четири години, докато обикаля с мъжа си Цикладските острови, пише HotArena.

