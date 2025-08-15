ЗАРЕЖДАНЕ...
|Определиха българското предложение за "Оскар"
Решението бе взето от петчленна експертна комисия, председателствена от директора на "София филм фест" Мира Сталева.
Филмът разказва историята на Тарика, момиче с необичайни способности, което живее в погранично село, където различни етноси уж съжителстват мирно. Когато мистериозно започват да умират домашните животни, суеверните селяни обвиняват Тарика и решават да я убият – история за вечния конфликт между добро и зло, облечена в магически реализъм.
"СТАДОТО“ направи своята световна премиера на BFI London Film Festival и спечели две награди на фестивала в Калкута, Индия – за Най-добър филм и FIPRESCI.
В главните роли са Весела Вълчева и Захари Бахаров, а във филма участват още Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.
Сценарият е на Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, оператор е Калоян Божилов, а музиката е композирана от Пенка Кунева.
Комисията тази година заседава в състав:
Председател: Мира Сталева (Изпълнителен директор на София Филм Фест, директор на София Мийтингс, член на борда на Европейската филмова академия)
Членове: Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала CineLibri), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на Sofia DocuMENTAL), Савина Петкова (кинокритик, член на FIPRESCI).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
