Определиха българското предложение за "Оскар"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:34
©
Третият игрален филм на режисьора Милко Лазаров – "СТАДОТО / TARIKA“, е официалната българска номинация в категорията Международен пълнометражен филм за 98-ите награди на Американската филмова академия. 

Решението бе взето от петчленна експертна комисия, председателствена от директора на "София филм фест" Мира Сталева.

Филмът разказва историята на Тарика, момиче с необичайни способности, което живее в погранично село, където различни етноси уж съжителстват мирно. Когато мистериозно започват да умират домашните животни, суеверните селяни обвиняват Тарика и решават да я убият – история за вечния конфликт между добро и зло, облечена в магически реализъм.

"СТАДОТО“ направи своята световна премиера на BFI London Film Festival и спечели две награди на фестивала в Калкута, Индия – за Най-добър филм и FIPRESCI.

В главните роли са Весела Вълчева и Захари Бахаров, а във филма участват още Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.

Сценарият е на Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, оператор е Калоян Божилов, а музиката е композирана от Пенка Кунева.

Комисията тази година заседава в състав:

Председател: Мира Сталева (Изпълнителен директор на София Филм Фест, директор на София Мийтингс, член на борда на Европейската филмова академия)

Членове: Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала CineLibri), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на Sofia DocuMENTAL), Савина Петкова (кинокритик, член на FIPRESCI).

