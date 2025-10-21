ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Оправяне на леглото, почистване на кухнята и миене на колата: Колко калории изгаряме, докато вършим домакинските задължения
Извършването на домакинска работа през целия ден изразходва енергия и ускорява метаболизма ви. По-здравословният метаболизъм означава, че тялото ви изгаря калории по-ефективно, което улеснява контролирането на теглото ви.
Според WebMD, цитирани от News18, използването на прахосмукачка за 30 минути може да изгори около 99 калории. Ръчното почистване с под е още по-ефективно, ангажирайки множество мускулни групи и увеличавайки изгарянето на калории.
Миене на колата: Миенето на колата със сапун, почистването на гумите и прозорците не е само въпрос на външен вид – може да изгори между 135 и 200 калории само за половин час. Освен това тонизира мускулите ви и подобрява гъвкавостта.
Оправяне на леглото и смяна на чаршафите: Смяната на спалното бельо, подреждането на възглавниците и оправянето на леглото всяка сутрин може да изглежда като проста задача, но активира изненадващ брой мускули. Можете да изгорите между 180 и 300 калории, правейки това.
Игра с деца: Прекарването на 30 минути в игра с децата ви, носенето им, гоненето им или участието им в игри, може да изгори от 120 до 180 калории. Това е забавен и стоплящ сърцето начин да останете активни.
Градинарство и дейности на открито: Грижата за градината, косенето на тревата, събирането на листа или поливането на растения са отлични форми на упражнения на открито. Тези дейности могат да изгорят между 120 и 178 калории само за половин час.
Почистване на кухнята и грижа за домашни любимци: Почистването на кухнята след хранене, избърсването на повърхности или миенето на чинии може да изгори до 300 калории за 30 минути. А ако имате домашен любимец, разходката с кучето ви от 6 км може да ви помогне да изгорите от 150 до 200 калории.
Без никога да ходите във фитнес зала или да харчите пари за фитнес оборудване, тези прости ежедневни задачи могат да станат част от вашата уелнес рутина – поддържайки както дома, така и тялото си в отлична форма.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: