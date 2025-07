Оповестиха причината за смъртта на Майкъл Медсън

© Само пет дни след трагичната му кончина, светът научи официалната причина за смъртта на актьора Майкъл Медсън. 67-годишният любимец на киното е издъхнал вследствие на сърдечна недостатъчност – потвърдено от личния му кардиолог, който е вписал диагнозата и в смъртния акт. В доклада се посочват също дългогодишно сърдечно заболяване и алкохолизъм като допринасящи фактори, съобщава NBC4 Los Angeles, цитирана от People.



Аутопсия няма да се извършва, тъй като случаят е категоризиран като смърт по естествени причини. Разследването на шерифската служба на Лос Анджелис вече е приключило – без следи от насилие или престъпление. Мениджърът на актьора, Рон Смит, потвърди, че Медсън е бил намерен в безсъзнание в дома си в Малибу на 3 юли сутринта, след като е получил сърдечен арест.



Майкъл Медсън ще остане завинаги в паметта на публиката със своята специфична енергия и хипнотична, понякога мрачна харизма. Той се превърна в един от символите на американското независимо кино, а ролите му в култовите "Глутница кучета“ и "Убий Бил“ на Куентин Тарантино го направиха безсмъртен за поколения зрители. Извън тях, кариерата му включва ключови участия в ленти като Donnie Brasco (1997), Thelma & Louise (1991), Free Willy (1993) и Sin City (2005).



В съвместно изявление, разпространено от мениджърите му Рон Смит и Сюзън Ферис, както и от пиар експерта Лиз Родригес, се казва:



"Майкъл Медсън беше една от най-емблематичните фигури в Холивуд. Ще липсва на мнозина.“



Въпреки здравословните си проблеми, в последните две години Медсън е бил изключително активен – работил е по няколко независими филма, включително Resurrection Road, Concessions и Cookbook for Southern Housewives. Освен това подготвял и нова книга със заглавие Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, която в момента е в процес на редакция.



След вестта за смъртта му, много негови колеги и приятели отдадоха почит. Сред тях и сестра му – актрисата Вирджиния Медсън, която публикува изключително емоционално изявление чрез Variety:



"Брат ми Майкъл напусна сцената. Той беше гръм и кадифе. Палавост, обвита в нежност. Поет, маскиран като престъпник. Баща, син, брат — пълен с противоречия, закален от любов, която оставя следа.“



Тя добави още:



"Той премина през живота гръмко, блестящо, сякаш наполовина в пламъци. Оставя след себе си ехото на нещо необикновено — наполовина легенда, наполовина приспивна песен. Ще ми липсват шегите ни, внезапният му смях, звукът на гласа му. Ще ми липсва онова момче, което беше, преди да се превърне в легенда.“



Семейството и близките на Майкъл Медсън обещават да обявят как ще бъде почетен животът му, когато настъпи подходящият момент. Засега остава тишината — онази, която казва най-много, когато думите не стигат.