Оперираха Стефан Димитров

© "Оперираха ме, но съм добре. Не е нещо сериозно, ще се възстановя!", оповести великият композитор Стефан Димитров.



Музикантът прави изненадващото признание само месец преди грандиозния си концерт, който трябва да се проведе на 19 ноември. За щастие на феновете мъжът на Богдана Карадочева обещава да се възстанови до края на седмицата и да разкаже повече за състоянието си.



Димитров скоро не е споделял да страда от здравословни проблеми. Преди година обаче той претърпя тежко падане, което го остави на легло. Тогава за него се грижеше любимата му жена - певицата Богдана Карадочева.



"Въобще не съм си счупвал нищо. Просто в момента имам контузия на задника, но нищо повече. Имах късмет", разказа пред вестника Стефан през зимата на 2024 г. Тогава легендата се хлъзва на леда пред блока си и полита на земята.



"Едно от най-лошите неща, които са ми се случвали, е да лежа ден и нощ и да не правя нищо. Травмата ми не е кой знае каква, но на психологическо ниво ми влияе", откровена бе емблемата тогава.



И наистина - умът разболява тялото. Музикантът преживя немалко главоболия около скандалите с доскорошния си най-верен приятел Васко Найденов. Димитров обвини Кеца в това, че си е присвоил заслугите за създаването на песента "Там, на завоя", която е авторски проект на мъжа на Карадочева. Композиторът дори забрани на Васил да изпълнява някои от най-великите си хитове, писани от дългогодишния му другар.



Въпреки болката от предателството Стефан не спира да твори и скоро му предстои концерт под надслов "Такъв е животът". На него гостуват звезди като Дони, Михаил Белчев, братя Аргирови, Тони Димитрова и много други. Гост-изпълнител ще е и самият Христо Стоичков, изпълнявайки песента "Българи сме още" - подарък за него от Димитров, припомня "България Днес".