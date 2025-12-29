ЗАРЕЖДАНЕ...
Операция е причината за рязката промяна в теглото на Габи от "Ергенът"
Ето какво споделя брюнетката в социалната мрежа: "В момента съм 47-48 кг. Винаги съм била много слаба и съм тренирала активно". През октомври 2024 г. обаче й се наложила сериозна операция по здравословни причини, след която месеци наред била на легло без възможност за движение. Липсата на физическа активност, комбинирана със задържане на вода, довела до рязко покачване на килограмите. Габи не разкрива какви точно са били проблемите със здравето й, но се подразбира, че са били сериозни.
Непосредствено преди влизането й в романтичното риалити се подложила и на втора операция, този път разкрасителна. Пловдивчанката сменила силиконовите импланти в бюста си, а за няколко месеца теглото й се покачило с около 10 килограма. "Постепенно си ги свалих. В предаването бях закръглена, но сега пак съм слаба!", категорична е Цонева и уточнява, че процесът е бил плавен, без драстични диети.
По повод слуховете за "цялостен тунинг" Габи е повече от директна. "Нямам ринопластика, имам единствено септопластика след инцидент, за да оправя дишането си", казва тя. И допълва, че формата на носа й не е пипана, а единствената корекция по лицето й били устните - имала хиалурон, който разградила след края на предаването.
"Имам също операции на гърдите и това са моите подобрения. Оттам нататък идват грим, прически и харизматичност. Всяка може да си направи операции, но моят хумор и характер не се предлагат по клиниките", обобщава риалити звездата.
Що се отнася до любовта - както вече стана ясно, приказката й в "Ергенът" не е имала щастлив финал. Отношенията с избраника й в предаването Калоян не са просъществували след шоуто. По думите й той я е уверявал, че е влюбен, но скоро след края на формата я заменил. В момента високият хубавец е обвързан с Маги Томова - финалистка от третия сезон на "Ергенът", която е с около 10 години по-възрастна от него. Габриела обаче, изглежда, е затворила тази страница - с ясна позиция и без излишни илюзии.
"Калоян се оказа голямо разочарование! Съжалявам, че му дадох роза в началото и стигна с мен до финал. Поддържам приятелски отношения с много от участници, но не и с него. Подведе ме и ме излъга!", ядосва се Цонева. Тя отказва да коментира новата връзка на младия финансист с Маги Томова, но намеква, че и двамата търсят внимание с постовете си в социалната мрежа.
