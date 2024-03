"Опенхаймер" обра "Оскар"-ите, вижте всички победители

© Екипът на "Опенхаймер" Най-добрите в Холивуд бяха наградени със златни статуетки на Оскарите в Dolby Theatre в Лос Анджелис.



Ето и пълния списък на победителите, както и всички номинирани.



Най-добър филм



Победител е: Oppenheimer



American Fiction



Anatomy of a Fall



Barbie



The Holdovers



Killers of the Flower Moon



Maestro



Past Lives



Poor Things



The Zone of Interest



Най-добър режисьор



Жюстин Триет - Анатомия на едно падение



Мартин Скорсезе - Убийците на цветната луна



Кристофър Нолан — Опенхаймер - Победител



Йоргос Лантимос - Клети създания



Джонатан Глейзър - Зоната на интерес



Най-добра актриса



Победител: Ема Стоун - Клети създания



Анет Бенинг - Ниад



Лили Гладстон - Killers of the Flower Moon



Сандра Хълър - Анатомия на едно падане



Кери Мълиган - Маестро



Най-добър актьор



Победител: Килиън Мърфи - Опенхаймер



Брадли Купър - Маестро



Колман Доминго - Ръстин



Пол Джамати - The Holdovers



Джефри Райт - Американска измислица



Най-добра поддържаща актриса



Победител: Да'вин Джой Рандолф - Заседнали



Емили Блънт - Опенхаймер



Даниел Брукс - Лилавият цвят



Америка Ферара - Барби



Джоди Фостър - Ниад



Най-добър поддържащ актьор



Стърлинг К. Браун — Американска измислица



Робърт де Ниро — Убийците на цветната луна



Робърт Дауни Дж — Опенхаймер (победител)



Райън Гослинг — Барби



Марк Ръфало — Клети създания



Най-добър адаптиран сценарий



Американска фантастика (победител)



Барби



Опенхаймер



Клети създания



Зоната на интерес



Най-добър оригинален сценарий



Анатомия на едно падане (победител)



Останалите



Маестро



Май декември



Минали животи



Най-добри визуални ефекти



Създателят



Годзила минус едно - Победител



Пазителите на Галактиката Vol. 3



Мисията: Невъзможна — Мъртво разплащане, част първа



Наполеон



Най-добър дизайн на костюми



Барби



Убийци на цветната луна



Наполеон



Опенхаймер



Клети създания (Победител)



Най-добър грим и прически



Голда



Маестро



Опенхаймер



КЛети създания (Победител)



Снежно братство



Най-добро операторско майсторство



Ел Конде



Убийци на цветната луна



Маестро



Опенхаймер (победител)



КЛети създания



Най-добър дизайн на продукция



Барби



Убийци на цветната луна



Наполеон



Опенхаймер



Клети създания (Победител)



Най-добър звук



Създателят



Маестро



Мисията невъзможна — Мъртво разплащане, част първа



Опенхаймер



Зоната на интерес (победител)



Най-добър монтаж



Анатомия на едно падане



Останалите



Убийци на цветната луна



Опенхаймер (победител)



Клети създания



Най-добра оригинална музика



Американска измислица



Индиана Джоунс и Реликвата на съдбата



Убийци на цветната луна



Опенхаймер (победител)



Клети създания



Най-добра оригинална песен



“The Fire Inside" — Flamin’ Hot



“I’m Just Ken" — Barbie



“It Never Went Away" — American Symphony



“Wahzhazhe (A Song for My People)" — Killers of the Flower Moon



“What Was I Made For" — Barbie (ПОбедител)



Най-добър международен игрален филм



Аз, Капитанът (Италия)



Перфектни дни (Япония)



Обществото на снега (Испания)



Учителска стая (Германия)



Зона на интерес (Обединеното кралство) (Победител)



Най-добър документален игрален филм



Bobi Wine: Народният президент



Вечна памет



Четири дъщери



Да убиеш тигър



20 дни в Мариупол (победител)



Най-добър пълнометражен анимационен филм



Момчето и чаплата (победител)



Срихии



Нимона



Мечти за роботи



Спайдър-мен: През Спайди вселената