Опасно е да ядем банани?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:50Коментари (0)86
©
Бананите могат да причинят подуване на корема и алергии. Те дори могат да навредят на здравия човек. Лекарите обясниха кога бананите не трябва да се ядат, съобщава MedikForum.

С разширени вени и сърдечни заболявания

Бананите помагат за извеждане на течностите от тялото и по този начин увеличават плътността на кръвта. Затова те, според лекарите, не могат да се приемат от хора с тромбофлебит и разширени вени, както и от хора, претърпели инфаркт и инсулт, страдащи от коронарна болест на сърцето.

С диабет

При захарен диабет употребата на узрели плодове е ограничена, но незрелите и варени банани са добра храна за диабетици.

С хипертония

Ако човек има високо кръвно налягане, има хипертония, не трябва да яде банани. Спомнете си, че те допринасят за сгъстяването на кръвта.

С раздразнително черво

При някои хора бананите причиняват отлив на жлъчка, водят до натрупване на газове и подуване на корема. Употребата им не се препоръчва при хора със синдром на раздразненото черво.

При храносмилателни проблеми

Хората, които имат стомашни проблеми, също могат да страдат заради бананите, тъй като киселинността на стомашния сок се увеличава. Лекарите предупреждават: бананите не трябва да се ядат на празен стомах и да се измиват с вода.

При затлъстяване

Изкуственото узряване на бананите гарантира, че някои от сложните въглехидрати, съдържащи се в тях, като нишесте и фибри, се превръщат във въглехидрати с висок гликемичен индекс, тоест провокират повишаване на кръвната захар, което забавя метаболизма и мастните клетки се размножават активно.

При критични проблеми с теглото не трябва да ядете банани.

Източник: zdrave.to






