Опасни финансови грешки, които могат да разрушат връзката ви
Според него най-често срещаната и най-опасната грешка е, когато единият партньор поема всички финансови решения. Този подход оставя семейството уязвимо към болест, смърт или развод, а също така лишава другия партньор от чувство за контрол и сигурност. Авторът многократно е виждал хора, принудени спешно да възстановят достъпа до акаунти, пароли и финансови планове по време на кризи, съобщи NOVA.
Той отбелязва, че дори без драматични събития, прехвърлянето на цялата отговорност на единия партньор подкопава качеството на финансовите решения, тъй като двойката губи предимството на две перспективи.
Боунпарт сподели и личния си опит, отбелязвайки, че този модел се е провалил в собственото му семейство по време на пандемията. Това е накарало двойката да преразгледа подхода си към разделянето на отговорностите и да се върне към съвместното финансово планиране.
Сред ключовите съвети за 2026 г. експертът посочва редовни разговори за пари, прозрачен достъп и за двамата партньори до акаунти и пароли, разбиране на цялостната финансова картина и редовни "финансови срещи“ няколко пъти годишно. Ако е необходимо, той препоръчва ангажирането на независими финансови съветници или специалисти.
Както заключава Боунпарт, съвместното участие във финансовите решения не само укрепва бюджета, но и влияе положително на връзката. Според него това може да бъде най-важната финансова стъпка за двойките през 2026 г.
