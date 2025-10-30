Новини
Опасна ли е преварената вода в кана?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:47Коментари (0)60
©
Преварената вода е лоша на вкус, а два пъти преварената вода е вредна. Ще проучим дали това наистина е вярно и дали опасенията относно токсичните остатъци и тежката вода са оправдани.

Откъде произлиза митът?

Историите за това, че водата не се кипва два пъти в кана за вода или чайник, се основават на изопачени химични факти. Повторното кипване наистина променя вкуса и оставя утайка. Това се дължи на отстраняването на разтворени газове, образуването на неразтворими соли и лека промяна в pH. Това общоприето наблюдение постепенно се е превърнало в съвет да не се кипва вода два пъти, но за него няма научна основа.

По време на нагряване част от водата се изпарява и концентрацията на соли и примеси в нея се увеличава. Логично е да се предположи, че с всяко следващо кипене свойствата ѝ се влошават. Това обаче е грубо преувеличение и предположение.

Съвременните санитарни изисквания не налагат никакви ограничения за количеството или продължителността на варене. Изследванията потвърждават, че ако суровата чешмяна вода отговаря на стандартите, тя остава безопасна дори след многократно варене.

Токсични съединения

Митът постепенно се разпространи в страни с централизирано водоснабдяване и придоби нови аргументи. Твърди се, че кипенето променя химичните съединения във водата, отделяйки токсини. Най-често се споменават арсен, нитрати и флуорид. Подобни предположения обаче не издържат на проверка.

Арсен

Това вещество се счита за канцерогенно. Според СЗО , в някои страни водата съдържа високи концентрации на арсен (повече от 50–100 μg/L). Това обаче се отнася главно за развиващите се страни, където чешмяната вода не е налична или не е леснодостъпна и хората разчитат на  естествени резервоари за пиене. Дори в такива райони няма препоръка да не се преварява повторно водата.

Нитрати

Нитратите, открити във водата от чешмата, могат да се превърнат в  канцерогенни нитрозамини, ако се редуцират до нитрити. Само кипенето не е достатъчно; необходими са допълнителни условия: киселинна среда и наличието на амини (група органични съединения). Освен това, проучване от 2011 г. потвърждава, че дори ако водата първоначално съдържа нитрозамини, те остават стабилни след кипене - не се образуват нови съединения при нагряване в електрическа кана.

Флуорид

Излишният флуорид може да бъде токсичен, но в малки количества е полезен за предотвратяване на кариес. Поради това неговите съединения се добавят към чешмяната вода.

Теоретично, кипящата вода може да увеличи концентрацията на флуорид чрез изпаряване, но на практика това е малко вероятно. Изчисленията показват, че за да има риск от отравяне, човек с тегло 75 килограма би трябвало да превари 15 литра чешмяна вода с максимално допустимото съдържание на флуорид, докато остане малко над чаша вода. Освен това това би трябвало да се прави редовно. Такъв сценарий е трудно да си представим в реалния живот.

Сравнително нов аргумент срещу повторното кипене на вода се фокусира върху деутерия, изотоп на водорода. Твърди се, че след повторно нагряване водата се обогатява с него, ставайки тежка и опасна за здравето.

Водата съдържа следи от деутерий, а тежка вода (D2O) съществува. Например, тя  се използва в  атомните електроцентрали. За да се произведе обаче, изотопният състав на водата трябва да се промени чрез последователно концентриране на деутерий. Това е много сложен и скъп физико-химичен процес, който е невъзможно да се възпроизведе у дома с обикновена кана за вода.

Източник: Zdrave.to






