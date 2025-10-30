ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Опасна ли е преварената вода в кана?
Откъде произлиза митът?
Историите за това, че водата не се кипва два пъти в кана за вода или чайник, се основават на изопачени химични факти. Повторното кипване наистина променя вкуса и оставя утайка. Това се дължи на отстраняването на разтворени газове, образуването на неразтворими соли и лека промяна в pH. Това общоприето наблюдение постепенно се е превърнало в съвет да не се кипва вода два пъти, но за него няма научна основа.
По време на нагряване част от водата се изпарява и концентрацията на соли и примеси в нея се увеличава. Логично е да се предположи, че с всяко следващо кипене свойствата ѝ се влошават. Това обаче е грубо преувеличение и предположение.
Съвременните санитарни изисквания не налагат никакви ограничения за количеството или продължителността на варене. Изследванията потвърждават, че ако суровата чешмяна вода отговаря на стандартите, тя остава безопасна дори след многократно варене.
Токсични съединения
Митът постепенно се разпространи в страни с централизирано водоснабдяване и придоби нови аргументи. Твърди се, че кипенето променя химичните съединения във водата, отделяйки токсини. Най-често се споменават арсен, нитрати и флуорид. Подобни предположения обаче не издържат на проверка.
Арсен
Това вещество се счита за канцерогенно. Според СЗО , в някои страни водата съдържа високи концентрации на арсен (повече от 50–100 μg/L). Това обаче се отнася главно за развиващите се страни, където чешмяната вода не е налична или не е леснодостъпна и хората разчитат на естествени резервоари за пиене. Дори в такива райони няма препоръка да не се преварява повторно водата.
Нитрати
Нитратите, открити във водата от чешмата, могат да се превърнат в канцерогенни нитрозамини, ако се редуцират до нитрити. Само кипенето не е достатъчно; необходими са допълнителни условия: киселинна среда и наличието на амини (група органични съединения). Освен това, проучване от 2011 г. потвърждава, че дори ако водата първоначално съдържа нитрозамини, те остават стабилни след кипене - не се образуват нови съединения при нагряване в електрическа кана.
Флуорид
Излишният флуорид може да бъде токсичен, но в малки количества е полезен за предотвратяване на кариес. Поради това неговите съединения се добавят към чешмяната вода.
Теоретично, кипящата вода може да увеличи концентрацията на флуорид чрез изпаряване, но на практика това е малко вероятно. Изчисленията показват, че за да има риск от отравяне, човек с тегло 75 килограма би трябвало да превари 15 литра чешмяна вода с максимално допустимото съдържание на флуорид, докато остане малко над чаша вода. Освен това това би трябвало да се прави редовно. Такъв сценарий е трудно да си представим в реалния живот.
Сравнително нов аргумент срещу повторното кипене на вода се фокусира върху деутерия, изотоп на водорода. Твърди се, че след повторно нагряване водата се обогатява с него, ставайки тежка и опасна за здравето.
Водата съдържа следи от деутерий, а тежка вода (D2O) съществува. Например, тя се използва в атомните електроцентрали. За да се произведе обаче, изотопният състав на водата трябва да се промени чрез последователно концентриране на деутерий. Това е много сложен и скъп физико-химичен процес, който е невъзможно да се възпроизведе у дома с обикновена кана за вода.
Източник: Zdrave.to
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: