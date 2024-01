Опасна ли е бутилираната вода?

© Изследователи от университетите Колумбия и Рутгерс споделиха откритията си в издание на Proceedings of the National Academy of Sciences, след като са проучили пет проби от три марки вода, закупени от Walmart.



Учените отдавна подозират, че в бутилираната вода има малки пластмасови парчета, а предишни проучвания разглеждат разпространението на микропластмаси, които варират от 5 милиметра до един микрон. Един микрон е милионна част от метъра.



Последното проучване обаче разглежда нанопластмасите; частици с размери по-малки от един микрон.



Изследователите идентифицираха нанопластмасите с микроскоп, използвайки двойни лазери, и техните резултати установиха, че нивата на частици варират от 110 000 до 400 000 на литър.



Това означава, че средно един литър бутилирана вода съдържа около 240 000 нанопластмаси - около 10 до 100 пъти повече от броя на микропластмасите.



Екипът не е разкрил кои марки бутилки за вода е включил в проучването, но Naixin Qian, физикохимик от Колумбийския университет и водещ автор на изследването, обясни, че голяма част от пластмасата изглежда идва от самата бутилка и мембраната за обратна осмоза филтър, който се използва за предпазване от други замърсители.







Що се отнася до въздействието на тези пластмасови парчета, струва си да се отбележи, че хората вече са изложени на микропластмаса, когато дишаме, пием и ядем.



Тялото естествено измива повечето от тях, но изключително малки частици могат да останат в нашите системи.



В проучването изследователите отбелязват: "Смята се, че нанопластмасите са по-токсични, тъй като по-малкият им размер ги прави много по-податливи на навлизане в човешкото тяло в сравнение с микропластмасите.“



Въпреки това, трябва да се направят повече изследвания, за да се определи дали нанопластиката може да бъде вредна, пише businessnovinite.bg.



Съавторът на изследването Фийби Стейпълтън, токсиколог в Rutgers, каза: "Това в момента се преразглежда. Не знаем дали е опасно и колко опасно.



"Ние знаем, че те навлизат в тъканите (на бозайници, включително хора) … и настоящите изследвания разглеждат какво правят в клетките.“



Професорът по медицина в университета Дюк и директор на групата по сравнителна онкология Джейсън Сомарели, който не е участвал в изследването, признава, че опасността от пластмасите все още е "въпрос без отговор“.



Той обаче добави: "Ние и други показахме, че тези нанопластики могат да бъдат интернализирани в клетките и знаем, че нанопластмасите носят всички видове химически добавки, които могат да причинят клетъчен стрес, увреждане на ДНК и да променят метаболизма или клетъчната функция.“



В изявление в отговор на проучването Международната асоциация на бутилираната вода каза: "Понастоящем има както липса на стандартизирани измервателни методи, така и научен консенсус относно потенциалните въздействия върху здравето на нано- и микропластмасовите частици."