One Direction се събират

Членовете на момчешка банда One Direction планират отново да се съберат след трагичната смърт на Лиъм Пейн.



Зейн Малик, Хари Стайлс, Найл Хоран и Луис Томлинсън ще пеят на погребението на своя колега, като според британките медии изпълнението им ще се доближи до това на Елтън Джон по време на опелото на принцеса Даяна, когато той изпълни песента Candle in the Wind.



Изтоници разкриха пред RadarOnline, че това няма да е единственото изпълнение на групата, която преди години разтуптяваше женските сърца. Момчетата смятат да направят пълно завръщане и дори обсъждат кратко турне.



Смъртта на Лиъм толкова шокира света и момчетата, че те искат да направят нещо, за да отдадат почитта си към него. Те планират да отпразнуват живота му. Едва ли ще е пълномащабно турне, но най-вероятно ще направят няколко концерта“, добави източник.



Трагичната смърт на Лиъм Пейн идва девет години след разпадането на групата. One direction се събраха за първи път в британското шоу за таланти The X-Factor през 2010 г., когато музикалният магнат Саймън Коуел и певицата Никол Шерцингер решиха петте момчета да продължат участието си в предаването като група.