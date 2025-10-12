Новини
Оля Малинова: Иво Сиромахов да става водещ на "Преди обед"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:13
©
"Ами Иво Сиромахов да става водещ на "Преди обед" и да се свършва с тая драма".

 

Това написа водещата Оля Малинова. Думите са ѝ по повод разразилия се скандал между Сиромахов и доскорошните у приятели - Слави Трифонов и Тошко Йорданов. В последните дни те са на противоположни позиции по отношение на законопроекта, който ИТН внесе и беше приет на първо четене. Припомняме, че документът силно ограничава работата на медиите и в частност журналистите по отношение на личния живот на публичните личности и обикновените граждани.

Според текста се предвижда затвор до 6 години и глоба от 5000 лева, както и използване на СРС.

Иво Сиромахов остро реагира на действията на доскорошните си приятели и дори напусна телевизията на Слави, като обяви, че вече не е водещ и се дистанцира от Трифонов и компания.

Напоследък правя доста срещи с ученици, с които разговарям за книги, за изкуство, изобщо – за постиженията на човешкия дух.

Понякога срещам изключителни деца – будни, любопитни, образовани. Но те са редки изключения. Мнозинството от учениците имат остър дефицит на култура. Повечето от 15-16 годишните деца не са били заведени нито веднъж от родителите си на изложба, в библиотеката, на симфоничен концерт.

Голяма част от тях не са разговаряли никога с родителите си за книги, защото в домовете им няма нито една книга.

Това е тежко престъпление срещу тези деца. Престъпление, извършено от родителите.

Това, че вие сте направили личен избор да бъдете цял живот тъпи, не ви дава правото да ограбвате децата си.

Нямате право да ги отглеждате в духовна нищета", написа във фейсбук Иво Сиромахов.

