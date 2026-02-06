Спортистите на подиума на Зимните олимпийски игри в Италия този месец ще бъдат наградени с най-скъпите медали в историята на Игрите, благодарение на покачващите се цени на благородните метали, пише CNN.Повече от 700 златни, сребърни и бронзови медала ще бъдат връчени на най-добрите зимни спортисти в света, участващи в събития от ски и хокей на лед до фигурно пързаляне и кърлинг.И макар сантименталната стойност на медалите да е неизмерима, в чисто парично изражение тези медали ще струват повече от всякога. От Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г. насам спот цените на златото и среброто са скочили съответно с около 107% и 200%, според данни на FactSet.Тези смайващи печалби означават, че само въз основа на цените на металите, златните медали сега струват около 2300 долара, което е повече от два пъти повече от стойността им на Олимпийските игри в Париж. Сребърните медали, заели второ място, струват почти 1400 долара, или три пъти повече от стойността им преди две години.Търсенето от страна на дребните инвеститори отчасти е причина за скока на среброто. Цените на златото се покачиха, след като големите централни банки увеличиха резервите си, а инвеститорите се втурнаха да купуват традиционния сигурен актив на фона на глобалните политически сътресения.Победителите ще получат медали, изработени от рециклиран метал от Италианския държавен институт по монетен двор и полиграфия. Но не всичко, което блести, е всъщност злато.В един златен медал само шест грама от общо 506 грама (16 тройунции) са чисто злато. Останалото е направено от сребро. Бронзовите медали са изработени от мед и с тегло от 420 грама (15 унции) струват само около 5,60 долара на бройка, според данни, публикувани от организаторите на събитието. (Тройунция е с около 10% по-тежка от обикновена унция.)Според лондонската аукционна къща Baldwin’s, олимпийски златни медали, Швеция. Стойността на тези медали, които са тежали само 26 грама (0,8 тройунции), би била по-малко от 20 долара въз основа на цената на златото по това време. Коригирана спрямо инфлацията на потребителските цени в САЩ, цифрата е по-близо до 530 долара в днешно изражение.Въпреки това, като колекционерски предмети, олимпийските медали могат да се продават за много повече от паричната им стойност, каза Доминик Чорни, ръководител на отдела за древни монети в Baldwin's.През 2015 г. Baldwin's продаде златен медал от Олимпийските игри в Стокхолм през 1912 г. за 19 000 паунда (26 000 долара), каза той пред CNN.На следващата година аукционерите продадоха бронзов медал на участниците от Олимпийските игри в Антверпен през 1920 г. за 640 паунда (875 долара).Този медал "нямаше присъща стойност“, но беше желан просто защото се свързваше с най-известното спортно събитие в света, добави Чорни.Повечето олимпийски медали обаче никога няма да бъдат пуснати в продажба. "Сравнително малко олимпийци продават медалите си, защото ги ценят“, каза той.Въпреки бурните колебания през последните дни, цените на златото и среброто биха могли да повишат финансовата стойност на олимпийските медали още повече. Търсенето на благородните метали вероятно ще остане силно, предвид продължаващата геополитическа несигурност и нарастващите нива на държавен дълг, каза Оле Хансен, ръководител на стоковата стратегия в Saxo Bank.