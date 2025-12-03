ЗАРЕЖДАНЕ...
Очакват ни 2 много силни магнитни бури
Първата ще бъде днес с Kp индекс 5.7, а другата утре - отново със същия интензитет.
Как да се предпазим?
При геомагнитни бури лекарите съветват да се спазва режим на хранене с плодове и зеленчуци, без животински мазнини. Доста помага и пиенето на повече вода. Прекарайте няколко часа навън, но и не прекалявайте с разходките.
Не е препоръчителна консумацията на тежка храна, както и продължително застояване в затворени помещения без чист въздух.
