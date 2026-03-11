ЗАРЕЖДАНЕ...
Обявената за най-красиво дете на света се сгоди
"Казах "да" на най-добрия си приятел. Завинаги!", написа 24-годишният модел и актриса, съобщавайки щастливата новина.
Тилан сподели радостта си със своите милиони последователи в Инстаграм, публикувайки снимки, на които изглежда изключително щастлива и влюбена в бъдещия си съпруг Бен Атал. От снимките се вижда, че френският диджей е избрал специален момент по време на романтичното им пътуване до Гърция, за да й предложи брак.
Блондо стана световноизвестна едва на шест години, след като беше обявена за "най-красивото момиче в света".
Моделът и нейният партньор са заедно от 2020 г. За предложението се твърди, че Атал е организирал цял ден в морето на борда на лодка. По-късно е изненадал любимата си с романтична вечеря на открито в частна вила, където двамата са се насладили на панорамна гледка към крайбрежието.
Тилан е дъщерята на футболиста Патрик Блондо, бивш защитник на "Шефилд Уензди" и "Уотфорд". Кариерата й започва в изключително ранна възраст. Само на четири години тя дефилира за Жан-Пол Готие, а шест години по-късно става най-младият модел, позирал за френското издание на списание Vogue. Окончателният й пробив към световната популярност идва през 2006 г., когато медиите по цял свят я обявяват за "най-красивото дете в света", пише dir.bg.
