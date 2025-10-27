Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
"Общинска банка" е първата банка у нас, която въведе услугата "Проверка на получателя" – нов стандарт за сигурност при преводи в евро
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:08Коментари (0)92
©
"Общинска банка“ е първата банка в България, която внедри услугата "Проверка на получателя“ (Verification of Payee – VoP) – иновативно решение, гарантиращо по-висока сигурност и защита при преводи в евро в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). С този стратегически ход банката въвежда в страната една от ключовите мерки от Регламента на Европейския съюз за незабавни плащания.

VoP е създадена, за да предпазва клиентите от измами и грешни преводи, като проверява дали въведеното име на получателя съответства на посочения IBAN. Проверката се извършва автоматично и отнема само няколко секунди. При нареждане на превод в евро – стандартен SEPA или незабавен SEPA превод – доставчикът на платежни услуги (ДПУ) на подателя изпраща автоматично запитване към ДПУ на получателя. В рамките на до 5 секунди системата проверява дали името и IBAN-ът на получателя съвпадат и връща отговор.

С въвеждането на услугата "Общинска банка“ предоставя на своите клиенти възможност още днес да се възползват от предимствата на бъдещия европейски стандарт за сигурност при плащанията. Клиентите могат да извършват преводи в евро с допълнителна увереност, че средствата им ще достигнат до правилния получател.

"Проверката на получателя“ е достъпна за физически и юридически лица и се активира след потвърждение или избор от страна на клиента. Услугата е напълно безплатна, достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината и може да се използва през мобилното приложение MB-mobile, чрез онлайн банкирането или във всички филиали и бизнес центрове на "Общинска банка“.

"Въвеждането на услугата ‘Проверка на получателя’ е част от нашия дългосрочен ангажимент да осигуряваме на клиентите си най-високо ниво на сигурност и доверие при ежедневното банкиране. Гордеем се, че "Общинска банка“ е първата банка в България, която предлага това решение. За нас това е естествена стъпка в посока на иновациите и на утвърждаването на банката като стабилен и модерен финансов партньор,“ коментира Теодор Палев, Директор "Операции“ в "Общинска банка“.

С новата услуга банката затвърждава позицията си като институция, която прилага европейските стандарти за защита на потребителите и активно въвежда иновативни решения в полза на своите клиенти.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
Изкуствен интелект
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: