ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Обиден стереотип или голата истина: Жените са по-добри шофьори от мъжете?
Данните за катастрофите през 2024 г. и до средата на 2025 г. обаче разбиват този стереотип, отбелязва AutoBlog, цитирани от carmarket.bg. Сайтът обобщава анализите на пътните инциденти в целия Европейски съюз, Великобритания, САЩ, Ирландия и Австралия. Навсякъде резултатите са сходни.
Във Великобритания например 76% от всички загинали в катастрофи миналата година са мъже. 61% от всички ранени също са мъже. В ЕС пропорцията е около три четвърти пак за мъжете – колкото и в Ирландия. В Австралия до средата на тази година, около три пъти повече мъже загиват в катастрофи спрямо жени. А в САЩ – 72,5%.
Иначе казано, във всички изследвани региони, пропорциите са почти еднакви. Причината не е в уменията и тяхната липса или наличност, а в поведението. Мъжете са по-склонни да карат рисково, да превишават скоростта, да карат под въздействието на алкохол или наркотици и да не слагат колан.
Във Великобритания тези четири фактора дори са кръстени "Фаталната четворка“, тъй като са сред най-честите причини за катастрофите със смъртни случаи. И отново при всички тях, мъжете имат значителен превес в статистиката във всички юрисдикции.
Анализът показва още, че жените са изложени на малко по-голям риск от нараняване при инцидент. Причината е в разликите между телата на повечето мъже и жени. И във факта, че много от старите коли всъщност са тествани със стандартни чучела, които са с мъжки пропорции и тегло. При по-новите модели това е адресирано по-добре.
Друг важен фактор е и позицията на седалката, колана и разстоянието до волана. Това може да се отрази на последиците при инциденти както за жените, така и за мъжете.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско
21:25 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: