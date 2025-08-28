Обичаме да ги хапваме, но освен с удоволствие ни подхранват с витамини и минерали и спират лоши болести

© Тиквеното семе е вкусно и полезно допълнение към ежедневната балансирана диета. То е приложимо в кулинарията на много култури от древността до наши дни.



Тиквено семе наричаме ядливите семена, които откриваме във вътрешността на различните сортове тиква. Семената са плоски с бяла външна обвивка и твърда зелена вътрешност. Те са богати на калории, полезни вещества, мазнини, диетични фибри, множество антиоксиданти и други важни за здравето активни съединения.



Поради голямото количество мазнини в тиквените семена, от тях се произвежда растително масло, което намира място в кулинарията на Централна и Източна Европа.



Откритите доказателства показват, че тези семена са присъствали в диетата на хората преди 8000 години в Централна и Южна Америка. Особено популярни са в Мексико.



Употреба в народната медицина



В различни култури тези семена са имали приложение за лекуването на различни заболявания и проблеми. Открития показват, че тиквено семе се е използвало за облекчаване на инфекции на пикочните пътища, камъни в бъбреците и премахване на паразити като тении и глисти. Ползите за отделителната система са доказани от съвременната медицина.



Хранителни стойности



В 100 г тиквено семе откриваме:



541 калории



18 г въглехидрати (4 г фибри)



25 г белтъчини



46 г мазнини



Освен макронутриенти, в 100 г тиквено семе се крие изобилие от ценни витамини и минерали.



Ето част от тях и процентното съдържание спрямо препоръчителния дневен прием (ПДП):



Манган – 250%



Магнезий – 175%



Фосфор – 168%



Мед – 140%т



Цинк – 94%



Желязо – 50%



Витамин Б3 – 32%



Калий – 25%



Селен – 17%



Фолат – 14%



Витамин Б2 – 14%



Витамин Б5 – 11%



Витамин Б6 – 8%



В малки дози откриваме също калций и още други витамини – Б1, К, Е, А, Ц.



Тиквеното семе предоставя множество жизненоважни витамини и минерали, които подобряват естествените функции на тялото ни.



Противовъзпалителни ефекти



Семената от тиква са богати на антиоксиданти, които се борят със свободните радикали, причиняващи различни увреждания на клетъчните структури.



Освен това съединенията в тиквеното семе облекчават възпаленията в организма и с тяхна помощ се поддържа правилното функциониране на черния дроб, пикочния мехур, храносмилателната система и ставите.



Намален риск от диабет и сърдечно-съдови заболявания



Тиквеното семе съдържа голямо количество магнезий, който регулира нивата на кръвната захар и предотвратява нежелани изменения. Освен това този елемент влияе благоприятно на кръвното налягане и понижава риска от инфаркт и инсулт.



Определени антиоксиданти, които откриваме в тиквеното семе, поддържат кръвоносните съдове гладки и еластични, което подобрява кръвообращението.



Антиракови свойства



Проучвания в лаборатория показват значително забавяне на растежа на раковите клетки на гърдата и простата вследствие на антиоксидантите в тиквеното семе. Успешно се забавя и развитието на рак на простатата, белия дроб, стомаха и дебелото черво.



Подобрява съня



В тиквените семки откриваме естествени източници на триптофан, който насърчава пълноценния сън. Други съединения като цинк, мед и селен също влияят на качеството и продължителността на съня. Магнезият помага за намаляване на стреса и безпокойството, които може да допринесат за безсънието.



Укрепва имунитета



Тиквените семки съдържат в себе си витамин К и голямо количество манган, които са важни минерали за правилното заздравяване на рани и възпаления. Цинкът в семената помага на имунната система да се бори с бактерии и вируси.



Противопоказания и странични ефекти



Възможно е да се появят някои нежелани реакции при консумацията на тиквеното семе.



При комбинация с диуретици: тиквените семена имат известен диуретичен ефект и не се препоръчват, ако вече приемаме лекарства от този тип.



Стомашни болки при бебета: въпреки множеството положителни свойства на семената, те не се препоръчват за бебета и много малки деца, тъй като често им причиняват стомашен дискомфорт.



Алергична реакция: възможна е появата на кожни нежелани реакции, ако имаме алергия към тиквено семе.



Ниска кръвна захар: тъй като имат свойството да понижават нивата на кръвна захар в тялото, не се препоръчва приемът им, ако обикновено имаме ниска кръвна захар.



Понижаване на кръвното: ако сме с ниско кръвно налягане, трябва да внимаваме с консумацията на тиквено семе, което може допълнително да го понижи.