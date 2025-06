Няма страшно, ако глътнете семки на диня. Всъщност са доста полезни

© Много хора автоматично изплюват семките на динята, без да се замислят – но всъщност те са ядливи и изключително полезни. Особено ако се консумират правилно. Според научни изследвания, семките на динята съдържат много хранителни вещества, които могат да имат благоприятно въздействие върху организма.



Ползи от семките на динята:



- Богати на протеин



- Семките са отличен растителен източник на протеин – съдържат около 28–30 г протеин на 100 г (след изсушаване и изпичане), включително аминокиселини като аргинин, който подпомага сърдечната функция



- Източник на полезни мазнини



- Съдържат ненаситени мастни киселини, включително омега-6 и мононенаситени мазнини, които подпомагат здравето на сърцето и мозъка.



- Богати на магнезий, цинк, желязо, фосфор, манган и калий, които са важни за здрава костна система, подобряване на имунната функция, регулация на кръвното налягане и нервната система.



- Антиоксиданти



- Семките съдържат фенолни съединения с антиоксидантна активност, които помагат за борбата със свободните радикали и забавят процесите на стареене.



- Самата диня пък е не само полезна за тялото, но е и отлична за здравето на кожата. Високото й съдържание на вода прави кожата еластична и здрава. Динята е богата и на витамин C, като една порция от 100 грама покрива до 13% от дневната нужда от витамин C, според данни на USDA. Витамин C стимулира производството на колаген и има и антиейдж ефект върху кожата.



Има ли вреди и рискове?



- Неразградими в суров вид



- Ако ги ядете неприготвени и цели, суровите семки могат да преминат през храносмилателната система, без да се усвоят, защото обвивката им е твърда и трудно смилаема. За максимална полза се препоръчва печене, варене или смилане.



- Калории при прекомерна консумация



- Въпреки ползите, печените семки са калорични – около 550 калории на 100 г. При прекомерна употреба могат да допринесат за излишно натрупани калории.



Как да ги консумираме правилно?



- Печени



- Измийте семките, подсушете ги и ги изпечете на 180°C за 10–15 минути. Можеш да добавите малко зехтин и подправки.



- Смлени



- Добавете ги към шейкове, мюсли, кисело мляко или печива.



Масло



Маслото от семки на диня се използва в някои африкански и азиатски кухни и е богато на мастни киселини.



Семките на динята се ядат и са пълни с хранителни вещества, но за да извлечете реална полза, най-добре е да ги изсушите и да ги изпечете. В умерени количества те са полезни за сърцето, кожата, имунната система и енергията, но както с всяка храна – ключът е балансът.



Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист, пише Ladyzone.