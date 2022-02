© Много предизвикателства очакват зрителите на bTV Action тази събота (19.02) от 17:00 ч. в предаването "Геймър“. Гост на Натали Трифонова е не друг, а актьорът Китодар Тодоров, който в типичния си шеговит стил ще разкаже как се е запалил по компютърните игри. Преди дни Натали бе негов гост и двамата доста се забавляваха, играейки “Mortal Kombat".



Феновете ще видят Китодар Тодоров в съвсем различна роля - тази на гейминг инструктор. Съвсем без сценарий, той ще поеме нелеката задача на водач на Натали Трифонова в играта Getting Over It. Неслучайно казват, че това е "най-вбесяващата игра на пазара“. Тя тества търпението и нервите на играчите, като ги подлага на нечестни, дори сюрреалистични изпитания. Дали ще издържи самообладанието на Натали и как се справя Китодар като ментор – ще разберат всички пред екраните. Екипът на проекта гарантира - ще има забавление.



В новия епизод на "Геймър" на фокус са инди игрите. Това са заглавия, които се разработват предимно от малки творчески екипи. Те компенсират скромния си бюджет с нетрадиционен подход и смели креативни решения. Тази събота, зрителите ще станат свидетели на детайлен прочит на независимите игри.



В рубриката за ревю ще намери място "Инскрипшън". На пръв поглед тя изглежда като най-обикновена игра с карти, но това е само върхът на айсберга, а под повърхността дебнат много изненади за геймърите. Какви са те – ще стане ясно на 19.02 от 17:00 часа в "Геймър“ по bTV Action.



За всички фенове на "Геймър“ – предаването продължава и във дигитална среда, чрез видео подкаста "Двама геймъри и половина“.



Как премина гостуването на Натали при Китодар - припомнете си в нашето видео!



