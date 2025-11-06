ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Някои зодии оставят проблемите си зад гърба, ето кои
Рак
Пълнолунието в Телец ще ви помогне да подобрите личния си живот. Всички нерешени семейни проблеми ще започнат да се решават, носейки ви чувство за завършеност и удовлетворение. Време е да създадете атмосфера на безопасност и комфорт покрай себе си, да се освободите от страховете и да разчитате на подкрепата на близките си. Този период ще ви помогне да намерите емоционален баланс и вътрешен мир. Основното е да допуснете нови неща в около себе си и да отворите сърцето си. Всичко ще започне да се случва по възможно най-добрия начин за вас. Достатъчно е да се доверите на Вселената.
Лъв
След 5 ноември е идеалното време да се освободите от недоразумения и стресови ситуации, които може би са ви притеснявали напоследък. Ще почувствате душевен мир и спокойствие, ще осъзнаете, че няма нужда да страдате за дреболии.
Време е да се сбогувате с емоционално вредните неща за вас и да продължите напред, като се съсредоточите върху собственото си благополучие. Късметът ще бъде на ваша страна! Доверете се на Вселената. Всичко, което ви се случва е за ваше добро дори и да не го осъзнавате все още.
Козирог
Този ден е благоприятен за професионално развитие и дейности, които носят радост и удовлетворение. Пълнолунието ви помага да осъзнаете, че си струва да живеете автентично и да отделяте време на това, което наистина отразява вашите стремежи. Предизвикателствата на работното място ще се възприемат по-спокойно, тъй като чувството за контрол над ситуацията ще донесе щастие и увереност. Това е добър момент за постигане на успехи във всяка една сфера на вашия живот.
След пълнолунието ще почувствате прилив на сили и спокойствие. Всички проблеми и съмнения вече ще останат зад гърба ви. Очакват ви дни, изпълнени със спокойствие и вярва в по-доброто бъдеще. Най-после ще откриете вътрешния мир, за който копнеете от толкова време, пише actualno.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1064
|предишна страница [ 1/178 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: